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【業績︱內房】萬科去年淨利潤微升0.4%　末期息削三成至0.68元人幣

股市 20:12 2023/03/30

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萬科去年淨利潤微升0.4%　末期息削三成至0.68元人幣

萬科 （02202） 去年營業收入按年升11.3%至5038.4億元（人民幣，下同），淨利潤微升0.4%至226.2億元，扣除非經營性損益後，淨利潤則跌11.7%至197.6億元。萬科擬派末期息每股0.68元，按年跌29.9%。

萬科開發業務全年實現合同銷售面積2,630.0萬平方米，合同銷售金額4,169.7億元，結算面積3,401.4萬平方米，按年增長9.1%，結算收入4,444.0億元，按年增長10.5%。

期內，房地產開發及相關資產經營業務營業收入按年升9.4%至4704.5億元，物業服務升30%至257.7億元。租賃住宅營業收入升12.1%至32.4億元。

集團整體毛利率按年跌2.27個百分點至19.55%。

貨幣資金達1372億元

截至去年底止，淨負債率為43.7%，現金短債比為2.1倍，長期負債佔比升至79.5%，新增融資的平均成本為3.88%。資金方面，持有貨幣資金為1372.1億元，預售監管資金為463.9億元。

展望未來，萬科將會積極推動銷售回款，提高投資質量、保質保量做好住宅交付工作。另外，集團亦目標提高商辦項目的經營回報。

萬科指，不含未來新獲取項目，今年集團現有項目計劃新開工及復工計容面積1,672.8 萬平方米，預計項目竣工計容面積3,227.2萬平方米。

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編輯：袁諾曦

萬科企業（02202） 港股
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