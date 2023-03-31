  • 21°C
香港時間 : 2023331日 (週五) 10:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績︱火鍋股】海底撈彈3%　去年轉賺13.7億人幣　派末期息0.116元

股市 09:57 2023/03/31

分享：

分享：

海底撈去年轉賺13.7億人幣　派末期息0.116元

海底撈 （06862） 去年業績扭虧為盈，錄得盈利13.7億元（人民幣，下同），對上一個財年虧損41.6億元。海底撈重新宣派末期息股0.116港元。海底撈彈3.3%，報21.8元。

期內，收入按年跌15.5%至347.4億元，不計已終止經營業務，收入按年跌20.6%至310.4億元，其中，來自經營海底撈餐廳的收入佔比為93.3%。截至去年底止，海底撈餐廳數目按年升22間至1371間，年內，平均翻檯率維持每天3次，顧客人均消費略升2.6元至104.9元。

期內，外賣業務的收入大增103.3%至12.8億元，主因外賣業務覆蓋的城市和門店數量增加，及線上銷售渠道擴大，導致外賣訂單大幅增加。

海底撈在2022年9月啟動「硬骨頭」計劃，以恢復部分此前關停門店的營業。集團指，2023年將持續關注外部環境和內部管理精進兩方面情況，繼續落實「硬骨頭」計劃。

【ET財智Talk】經濟循環中如何尋找機遇？ 利達黃耀宗分析債務危機下攻守兼備的投資策略

ET財智Talk
【ET財智Talk】經濟循環中如何尋找機遇？ 利達黃耀宗分析債務危機下攻守兼備的投資策略

相關文章：

【盈警】呷哺呷哺跌近4%　發盈警、料去年虧損擴大至最多3.4億元人幣

【蒙牛2319】蒙牛：目標今年收入中高單位數增長　經營利潤率最多擴張50基點

編輯：袁諾曦

港股 海底撈（06862）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$5000電子機票優惠券

立即領取

上一篇文章

【港股市況】京東升7%　阿里巴巴升4%重上100元　恒指季結早段升400點（不斷更新）

下一篇文章

【ET開市直擊】港股4月選股策略 京東擬分柝可留意？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【人民幣國際化】中國與巴西貿易協議　可直接使用本幣貿易、不以美元作中介
【人民幣國際化】中國與巴西貿易協議　可直接使用本幣貿易、不以美元作中介
【美股收市】債息回軟 道指漲141點 納指升0.7%重上12000關
【美股收市】債息回軟 道指漲141點 納指升0.7%重上12000關
【恒指夜期+ADR】夜期收市升213點　京東美股高港7%　阿里美股升穿100港元關（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升213點　京東美股高港7%　阿里美股升穿100港元關（不斷更新）
【先買後付】新加坡初創Atome退出香港市場　3月31日交易大限
【先買後付】新加坡初創Atome退出香港市場　3月31日交易大限
【內銀配股】中移動母450億人幣入股郵儲行6.8%　帳面即蝕3成
【內銀配股】中移動母450億人幣入股郵儲行6.8%　帳面即蝕3成
【阿里巴巴9988】阿里巴巴：轉換香港主要上市仍須評估　分拆會否保留控制權末有定論
【阿里巴巴9988】阿里巴巴：轉換香港主要上市仍須評估　分拆會否保留控制權末有定論
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款