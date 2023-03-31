【業績︱火鍋股】海底撈彈3%　去年轉賺13.7億人幣　派末期息0.116元

▲ 海底撈去年轉賺13.7億人幣 派末期息0.116元

海底撈 （06862） 去年業績扭虧為盈，錄得盈利13.7億元（人民幣，下同），對上一個財年虧損41.6億元。海底撈重新宣派末期息股0.116港元。海底撈彈3.3%，報21.8元。

期內，收入按年跌15.5%至347.4億元，不計已終止經營業務，收入按年跌20.6%至310.4億元，其中，來自經營海底撈餐廳的收入佔比為93.3%。截至去年底止，海底撈餐廳數目按年升22間至1371間，年內，平均翻檯率維持每天3次，顧客人均消費略升2.6元至104.9元。

期內，外賣業務的收入大增103.3%至12.8億元，主因外賣業務覆蓋的城市和門店數量增加，及線上銷售渠道擴大，導致外賣訂單大幅增加。

海底撈在2022年9月啟動「硬骨頭」計劃，以恢復部分此前關停門店的營業。集團指，2023年將持續關注外部環境和內部管理精進兩方面情況，繼續落實「硬骨頭」計劃。

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編輯：袁諾曦