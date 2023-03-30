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【工行1398】工行末期息每股30.35分人民幣 增3.5% 去年純利增3.5% 不良貸款率下降至1.38%
工行 （01398） 就去年業績擬派末期息每股30.35分（人民幣、下同），按年增7.4%。工行去年經營收入8414.4億元，按年跌2.3%，純利3604.8億元，增3.5%，創歷史新高。每股收益0.97元，升2.1%。
淨利息收益率按年跌19個基點
去年工行利息淨收入6936.9億元，增0.4%，淨利息收益率1.92%，按年跌19個基點，手續費用及佣金淨收入1292.7億元，按年跌2.8%。去年該行資產減值損失1824.2億元，按年縮窄10%。
截至去年底，該行不良貸款額2316.8億元，按年增11%，而不良貸款率1.38%，則按年降0.04個百分點。去年撥備覆蓋率209.47%，按年升3.63個百分點。貸款撥備率2.9%，按年微跌0.02個百分點。
核心一級資本充足率升至14.04%
資本充足指標方面，工行去年核心一級資本充足率14.04%，按年升0.73個百分點，一級資本充足率15.64%，升0.7個百分點。期內集團去年底總資產規模達39.6萬億元，按年升12.6%。
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編輯：葉志偉