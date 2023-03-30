【2837】 未來資產推Global X 恒生科技ETF 主打投資創新科技行業 總市值約9.8萬億港元

未來資產環球投資(香港)有限公司今天(30日)宣布推出 Global X 恒生科技ETF (2837) ，為投資者提供了一個廣泛和高效的投資工具，以投資高增長潛力的創新科技行業。

這個ETF追蹤恒生科技指數。該指數代表在香港上市的30家最大且業務與科技主題高度相關的科技公司。該指數覆蓋科技、非必需性消費、醫療保健、工業和金融業，尤其是雲端、數碼、電⼦商貿、⾦融科技、互聯網或自主活動等科技主題⾼度相關。截至2023年3月28日，其總市值約為9.8萬億港元。 作為創新投資解決方案的領先ETF發行人，未來資產一貫為客戶提供動態和新興的行業投資機會。

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未來資產環球投資（香港）有限公司行政總監趙玩衍先生表示：「我們很高興推出Global X 恒生科技ETF (2837)，為投資者提供了一個簡單而高效的方式以投資在香港快速增長的科技行業。未來資產在其主題式產品陣容中引入這隻廣泛科技指數型ETF，表明我們致力於提供創新的投資方案，以滿足該區域客戶不斷變化的需求。」

香港交易所剛公佈有關設立新特專科技公司上市機制，將於2023年3月31日生效，這將為新經濟板塊包括人工智能提供新的上市渠道。

Global X 恒生科技ETF (2837) 跟蹤恒生科技指數，其首12個月的總費用率以0.45％為上限，適用於零售和機構投資者，並在香港證券交易所的正常交易時間內進行交易。

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記者：張瑋婷