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【中行3988】中行末期息每股23.2分人民幣 增5% 去年純利增5% 核心一級資本充足率升至11.84%
中行 （03988） 就去年業績擬派末期息每股23.2分（人民幣、下同），按年增5%。中行去年經營收入6191.4億元，按年升2.2%，純利2274.4億元，增5%，每股收益0.7元，升4.3%。
淨利息收益率按年微升1個基點
去年中行利息淨收入4606.8億元，增8.4%，淨利息收益率1.76%，微升1個基點，手續費用及佣金淨收入722.5億元，按年跌11.3%。去年該行信用減值損失1039.9億元，按年縮窄0.2%。
截至去年底，該行不良貸款額2316.8億元，按年增11%，而不良貸款率1.32%，則按年降0.01個百分點。去年撥備覆蓋率188.73%，按年升1.68個百分點。貸款援備率2.5%，按年微升0.01個百分點。
核心一級資本充足率升至11.84%
資本充足指標方面，中行去年核心一級資本充足率11.84%，按年升0.54個百分點，一級資本充足率14.11%，升0.79個百分點。期內集團去年底總資產規模達28.9萬億元，按年升8.2%。
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編輯：葉志偉