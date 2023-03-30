  • 21°C
香港時間 : 2023330日 (週四) 20:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中行3988】中行末期息每股23.2分人民幣　增5%　去年純利增5%　核心一級資本充足率升至11.84%

股市 20:20 2023/03/30

分享：

分享：

中行 （03988） 就去年業績擬派末期息每股23.2分（人民幣、下同），按年增5%。中行去年經營收入6191.4億元，按年升2.2%，純利2274.4億元，增5%，每股收益0.7元，升4.3%。

淨利息收益率按年微升1個基點

去年中行利息淨收入4606.8億元，增8.4%，淨利息收益率1.76%，微升1個基點，手續費用及佣金淨收入722.5億元，按年跌11.3%。去年該行信用減值損失1039.9億元，按年縮窄0.2%。

截至去年底，該行不良貸款額2316.8億元，按年增11%，而不良貸款率1.32%，則按年降0.01個百分點。去年撥備覆蓋率188.73%，按年升1.68個百分點。貸款援備率2.5%，按年微升0.01個百分點。

核心一級資本充足率升至11.84%

資本充足指標方面，中行去年核心一級資本充足率11.84%，按年升0.54個百分點，一級資本充足率14.11%，升0.79個百分點。期內集團去年底總資產規模達28.9萬億元，按年升8.2%。

【ET財智Talk】經濟循環中如何尋找機遇？ 利達黃耀宗分析債務危機下攻守兼備的投資策略

ET財智Talk
【ET財智Talk】經濟循環中如何尋找機遇？ 利達黃耀宗分析債務危機下攻守兼備的投資策略

相關文章：

【農行1288】農行末期息每股22.22分人民幣　增7.4%　去年純利增7.4%　不良貸款率降至1.37%

【交行3328】交行末期息每股37.3分人民幣　增5.1%　去年純利增5.2%　不良貸款率降至1.35%

編輯：葉志偉

港股 中國銀行（03988） 純利 營收
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$5000電子機票優惠券

立即領取

上一篇文章

【業績｜內銀】建行料今年淨息差仍有下行壓力

下一篇文章

【工行1398】工行末期息每股30.35分人民幣　增3.5%　去年純利增3.5%　不良貸款率下降至1.38%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期+ADR】夜期收市升76點　阿里美股高港4%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升76點　阿里美股高港4%（不斷更新）
【AI取代人類】高盛：AI或可取代約3億個職位　香港成最受影響的地區、邊個行業最易被取締？
【AI取代人類】高盛：AI或可取代約3億個職位　香港成最受影響的地區、邊個行業最易被取締？
【內銀配股】中移動母450億人幣入股郵儲行6.8%　帳面即蝕3成
【內銀配股】中移動母450億人幣入股郵儲行6.8%　帳面即蝕3成
【美股期貨】道指期貨升199點、納指期貨升0.5%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升199點、納指期貨升0.5%（不斷更新）
【電視廣播TVB】許濤： TVB已走出最黑暗時期、57%高層被換　獲50內地投資機構接洽　股價午後抽升逾一成
【電視廣播TVB】許濤： TVB已走出最黑暗時期、57%高層被換　獲50內地投資機構接洽　股價午後抽升逾一成
【恒指夜期+北水】北水錄近21億淨流入　買美團中移動比亞迪沽小鵬　恒指夜期跌20點（不斷更新）
【恒指夜期+北水】北水錄近21億淨流入　買美團中移動比亞迪沽小鵬　恒指夜期跌20點（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款