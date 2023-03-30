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【中石油857】中石油在綠色低碳轉型採取三步走規劃　冀2035年新能源、石油及天然氣三分天下

股市 18:57 2023/03/30

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【中石油857】中石油在綠色低碳轉型採取三步走規劃　冀2035年新能源、石油及天然氣三分天下

內地最大國營油企中石油 （00857） 在綠色低碳轉型採取三步走規劃，分別是清潔替代、戰略接替及綠色轉型，目標2025年實現新能源產能佔公司一次性能源生產約7%，2035年新能源、石油及天然氣三分天下局面，實現熱、電、氫對油氣業務的戰略替代。

中石油董事長戴厚良指，現時天然氣已佔油氣當量產量約50%，而天然氣是綠色低碳的化石能源，相信未來市場對天然氣需求會不斷上升，同時集團自去年起，將新能源及新材料納入主營業務去發展，風、光伏、氫能及CCUS項目亦會同步推進，去年CCUS二氧化碳注入量達110萬噸。

今年下半年油價料徘徊於80至85美元

戴厚良續稱，科技創新是集團五大發展戰略之首，去年研發支出按年增長21%至287億元人民幣，集團已在深圳設立新能源研究院，於上海及日本設立新材料研究院，積極研究及發展新能源及新材料業務。

對於油價走勢，中石油總裁黃永章表示，今年下半年油價料徘徊於80至85美元，實際情況將取決於國際經濟變化，惟無論油價處於哪個水平，只要控制好成本，銷售油氣產品時仍具效益。

【ET財智Talk】經濟循環中如何尋找機遇？ 利達黃耀宗分析債務危機下攻守兼備的投資策略

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記者：陳韻妍

港股 中國石油股份（00857） 氫能 石油 天然氣 新能源 經濟
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