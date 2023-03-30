【業績｜內房】碧桂園新主席楊惠妍：不覺得碧桂園是家族企業　將自己定位為職業經理人

▲ 碧桂園新主席楊惠妍首亮相業績會：不覺得碧桂園是家族企業 將自己定位為職業經理人

碧桂園 （02007） 於3月初宣布，楊國強次女、控股股東楊惠妍正式「擔正」主席職位。楊惠妍接捧後首次在業績會公開亮相，表示「沒覺得碧桂園是家族企業」，並形容「我一直把自己定位成職業經理人」。

楊惠妍指，「很多人覺得碧桂園是家族企業，我沒覺得碧桂園是家族企業，我25歲回來，我父親找我深談一次，第一次就是談可持續發展，我們認為企業可持續發展就必須依賴社會上優秀的人，而不是家族，家族100年都出不了一個優秀人才。雖然是楊國強先生創立了這家公司，家族也是大股東，但從我跟我父親談完那一刻開始，我們就都把這家公司不是一個家族角度去經營」。

她又指，「我一直把自己定位成職業經理人，我回來工作到現在，當時我跟父親說我是有權力選擇留在公司，或者離開公司，所以我在經營及管理上都以職業經理人的心態去做」。

對於未來公司願景，楊惠妍指，外部環境和宏觀環境仍然多變，房地產行業本身在國內還是支柱型行業，公司接下來3至5年主要戰略方向應該是行穩致遠，圍繞著資產負債表、利潤表，現金流量表做好管理，同時圍繞市場，包括競爭對手和客戶要做好戰略優化。

目標一二綫對三四綫城市的貨值五五比

碧桂園去年轉蝕約60億元（人民幣，下同），總裁莫斌表示「對答卷不滿意，會痛定思痛」。集團將通過新增土儲的調整，計劃未來3至5年將一二綫對三四綫城市的貨值比例提升至五五比。

常務副總裁程光煜指，目前在手土儲約9500億元，當中約40%為一、二綫城市。但自去年開始公司正進行土儲結構調整，三、四綫市場的穩定性是弱於一、二綫城市，在未來一段時間會聚焦於高確定性市場，例如西安、上海、寧波等。

管理層指，調整結構的過程一定會有「陣痛」出現，因有一些城市的供應量較大，但集團已做充份的減值準備，並在確定性高的地區拿地，令毛利率可以穩定向上。

碧桂園已開始重新拿地，常務副總裁程光煜指，市場處於築底復甦的階段，集團拿地預算依然保守，保持佔銷售約四成。

全年供貨涉約2000億至3000億

碧桂園未有公布全年銷售目標，管理層僅稱，去年流入到今年的資源是接近1900億元，全年供貨預計大概在2000億至3000億之間，在手資源仍然充沛。

莫斌預期，今年行業成交規模持平或略低，因結構性短缺及過剩的存在，細分市場續分化，預期一綫及強二綫先築底，弱二綫及三四綫全年將築底企穩，而商品房價格平穩。

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編輯：袁諾曦