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【劉‧住保鮮期@iM網欄】CaN LaH 「可以啦」 新派傳統風味星馬菜

名人薈萃 10:00 2023/04/01

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早前喜獲九龍倉公關達人邀請飯聚，跟娛樂教母查小欣及餐飲業界女中豪傑詩姐，來一個四美在CaN LaH星馬風味餐廳的飯聚，中午也淺嚐香檳美酒加美食，至今仍回味無窮！開心飯腳遇上高質食物，舒心愉快！

同場加映：【青姐話】馬雲現形 大市顯靈？

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CaN LaH 由星加坡名廚張偉忠主理，張師傅入廚超過20年，擅長炮製正宗星馬料理，他對食材、醬汁和湯底要求高之餘，同時亦很講究。餐廳繼前年在IFC開店後，去年12月底更加進駐海港城。CaN LaH 名字象徵「可以啦」，帶有靈活配合你所需的意思，所以除了主打的星加坡菜外，同場還可以點選鄰店八一漁八的創意海鮮美食和特色中菜。因此，菜式的選擇非常豐富，對食客而言，一個booking，能嚐盡三種地方菜系，點止一舉兩得？

當日的餐前小食是鹹蛋黃炸魚皮跟手工蝦棗，鹹蛋黃炸魚皮是星加坡地道特色小食，所以無需多講。手工蝦棗源自張師傅婆婆的獨門秘方製法，一咬下去粒粒新鮮爽彈的蝦肉，便在嘴巴中跳躍，口感十足。作為前菜，的確能激發客人的食慾。

主菜有黑金蒜粉絲蒸蟶子皇，師傅以黑金蒜即黑蒜、蒜蓉和炸金蒜的組合，來為蟶子皇提鮮調味。這隻蟶子皇的長度，令現場女士們心心眼，張師傅還可以選用適當長度的餐具來承載，盡顯心思。咬下去的蟶子皇啖啖肉，而且清洗得非常乾淨，沒有半粒碎沙，食得安心滿意。

女士們愛美，張師傅特別為我們炮製營養豐富的味噌生煀荀壳魚。他特以選用京都出產的白味噌，皆因它由白米經迅速發酵 2 到 8 個星期而成，特色是味甜、滑順，帶有醇香，而且它比維他命E有高出數十倍的抗氧化功能。所以，深受前朝皇都居民喜愛，又被稱為「京都味噌」，用它來做湯汁煀筍殼魚，能夠保持食材鮮嫩，當湯汁在砂鍋內變得濃稠，筍殼魚亦煀熟，味道自然香濃鮮甜可口。

主菜中還有櫻花蝦欖菜炒蒜芯和砂煲螃蟹米粉湯。兩個菜式都非常美味，但筆者偏愛砂煲螃蟹米粉湯。因為這個湯底主要用了25斤紅花蟹仔和25斤老雞，用大火煲足7至8小時，用心每天新鮮泡製而成。嫩滑多肉的螃蟹在滿滿鮮甜味甘的湯米粉伴隨下，被慢慢送進口中，其味無窮！

同場加映：【溫股知新】業績期做功課 唔買貴唔買錯

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作者劉泳錡_簡介：

曾任酒店餐飲人才培訓機構、跨國美妝公司和旅遊景點的人妻高管，在職場上喜以新鮮事物和原創作品吸金拎獎。但近年眼見職埸友好賺到金，離任後卻紛紛以金養病。所以決定要發掘多元方法去保鮮健康，提升心情和生活質素，￼￼有興趣大家都可以一起留住保鮮期。

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撰文 : 劉泳錡

欄名 : 劉‧住保鮮期

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