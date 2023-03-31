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碧咸大仔煮食新相又被嫌棄 網民狂嫌兩件事

環球社會熱點 08:05 2023/03/31

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英格蘭足球名宿碧咸（David Beckham）大仔Brooklyn近日再次上傳自己的煮食照片，但一眾網民看完後，狠批Brooklyn「問題多多」，稱他的食物一定有木屑及狗毛。

碧咸大仔夫婦鍾情紐約 儲錢買「夢想中的家」 【下一頁】

Brooklyn日前在社交平台Instagram上傳新照，顯示他在照顧最近收養的愛犬Peanut，同時在烹調肉醬意粉。

照片中Brooklyn用肩帶揹起Peanut，但一眾網民批評他的「愛犬」行動莽顧安全要求，更坦言成品一定好多狗毛。有網民指出，煮食時彈出的液體可能會傷及幼犬。

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碧咸新抱嫌千萬世紀婚禮似噩夢 想搞多次婚禮 【下一頁】

另外，Brooklyn在拍照時相信亦有飲酒，甚至把紅酒加入鍋內調味。不過，有眼利網民發現，Brooklyn不察覺自己把酒塞亦放入鍋內。

Brooklyn其後在IG story中反擊，引用專家所言指紅酒木塞有助增加風味，自認加入木塞是有意行為。不過，Brooklyn亦坦承自己不是專業廚師，只是喜歡煮食。

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責任編輯：吳漢培

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