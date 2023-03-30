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【業績｜內銀股】郵儲行末期息每股25.79分人民幣 增4.2% 去年純利增11.9% 不良貸款率微升至0.84%
郵儲行 （01658） 就去年業績擬派末期息每股0.2579元（人民幣、下同），按年增4.2%。郵儲行去年經營收入3353.9億元，按年升5.1%，純利852.2億元，增11.9%，每股收益0.85元，升9%。
淨利息收益率按年跌16個基點
去年農行利息淨收入2735.9億元，增1.6%，淨利息收益率2.2%，降16個基點，手續費用及佣金淨收入284.3億元，按年升29.2%。去年該行信用減值損失353.3億元，按年縮窄24.3%。
截至去年底，該行不良貸款額607.4億元，按年增15.3%，而不良貸款率0.84%，則按年升0.02個百分點。去年撥備覆蓋率385.51%，按年跌33.1個百分點。貸款撥備率3.26%，按年降0.17個百分點。
核心一級資本充足率跌至9.36%
資本充足指標方面，郵儲行去年核心一級資本充足率9.36%，按年跌0.66個百分點，一級資本充足率11.29%，跌1.1個百分點。期內集團去年底總資產規模達14.1萬億元，按年升11.8%。
集團指，今年將堅守零售銀行戰略定位，大力推進創新變革，加快建設一流大型零售銀行。會主動服務國家重大戰略，按照全面推進鄉村振興要求做好「三 農」金融服務。 並會加快業務轉型升級，加快向「財富管理銀行」轉變，把握消費、房地產市場恢復帶來的機遇。
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編輯：葉志偉