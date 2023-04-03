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【iMoney復活節有禮】阿里巴巴邀你分享「淘寶好物」 送你杭州雙人來回機票連兩晚5星級酒店住宿（價值約HK$10,000）（大獎名額5份）

理財智慧 00:00 2023/04/03

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iMoney復活節有禮】阿里巴巴邀你分享「淘寶好物」 送你杭州雙人來回機票連兩晚5星級酒店住宿（價值約HK$10,000）（大獎名額5份）

過去20年，淘寶一直改變了大家的生活方式，令大家足不出戶已能購物天下。現在，我們想聽聽廣大淘寶用家分享自己的「淘寶好物」，讀者只要回答簡單問題及填寫表格，答得最有心思的參加者將有機會獲得大獎：阿里巴巴送出的杭州雙人來回機票連兩晚5星級酒店住宿，請你四月底到杭州參加淘寶造物節線下活動，體驗各種創造力和想像力！另外，我們亦預備了二獎: 護頸降噪枕(5份)及三獎: 手冲咖啡壺套装(10份) ，與你一起享受淘生活！

 

一年一度的淘寶造物節積極鼓勵青年創造力。淘寶造物節期間，各方「神店」、「寶物」匯集線下市集，觀眾可以近距離感受令人眼界大開的未來科技理念、古怪精靈的創意商家、令人驚嘆的潮流設計等等「造藝」非凡的線下體驗。

如想獲得禮品，立即到相關帖子參加遊戲﹕

1) 「Like/讚好」 iMoney 智富雜誌

2) 於Comment 欄Tag 3位朋友；

3) 「Like/讚好」及「Share/分享」此帖（請於分享時將帖子設定為公開以便查核）；

4) 登入 http://bit.ly/3G5wDHA 回答2簡單問題及填妥參加表格

 

活動截止日期: 202347(下午2)

 

^大獎得獎者必須持有有效往返中國的旅遊證件 (例如: 回鄉證有效期須為2023年5月1日或之後)

^大獎得獎者需於出席杭州淘寶造物節期間(2023年4月29日-5月1日)經電郵向iMoney市務部(imktg@hket.com)提交2張於淘寶造物節內拍攝的個人照片，及約50字內的個人感受。資料或會被刊登於iMoney雜誌內及阿里巴巴集團下網站有關「淘寶造物節」的內容之中。
^所有送出之禮品均不可轉讓或兌換現金
^如未完成所有遊戲步驟，將喪失得獎資格。

^圖片只供參考。個別得獎者將於活動截止日期後7個工作天內收到得獎通知。

^iMoney智富雜誌保留一切更改此活動之權利，恕不另行通知及保留最終決定權。

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