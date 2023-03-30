啟德天瀧設VR鑑賞　720°環看維港景致

恒基地產、中國海外、華懋集團、帝國集團、新世界發展及會德豐地產合作發展的啟德海灣半島項目今正式命名為天瀧（KNIGHTSBRIDGE）。以往準買家多單靠短片或親身到現場視察，了解項目周邊環境及發展配套。是次發展商打破慣例打破慣例，為準買家帶來嶄新的「維港 720°VR 體驗」。

客人戴上VR眼鏡，讓人好像置身項目的150米高空，720°俯瞰世界級維港雋景及未來啟德發展區，以水平360度及垂直360度鑑賞維港景致，感受彷彿身處維港的「沉浸式體驗」。發展商於展銷廳特別為準買家準備META QUEST VR眼鏡，可即場參與「維港 720°VR 體驗」，感受 4K 視覺震撼。

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