當代藝術品價值何在？ 畫廊營銷締造增長神話市場 環球社會熱點 16:05 2023/03/31 分享： 分享： 一年一度的藝術界盛事Art Basel展覽上周已經結束，展出的藝術品雖然未有標出價格，但相信無人質疑要價絕對高昂。古董值錢在於時間的沉澱，當代藝術價值何在亦令人深思。 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 李俊儀 欄名 : 國金好書 相關文章 意大利美術館為還大衛像清白 邀投訴「色情」美國家長參觀 2023/03/27 意大利美術館為還大衛像清白 邀投訴「色情」美國家長參觀 佛州校長被迫辭職 遭家長投訴上堂展示「色情」大衛像 2023/03/24 佛州校長被迫辭職 遭家長投訴上堂展示「色情」大衛像 Banksy塗鴉新作變頹垣敗瓦 皆因農舍地主唔識寶 2023/03/16 Banksy塗鴉新作變頹垣敗瓦 皆因農舍地主唔識寶 【奧斯卡】首設危機小組 免Will Smith打人同類事件重演 2023/03/13 【奧斯卡】首設危機小組 免Will Smith打人同類事件重演 巴黎聖母院2024年底重開 時隔大火未夠6年 2023/03/07 巴黎聖母院2024年底重開 時隔大火未夠6年 你可能感興趣 意大利美術館為還大衛像清白 邀投訴「色情」美國家長參觀 18:00 2023/03/27 意大利美術館為還大衛像清白 邀投訴「色情」美國家長參觀 佛州校長被迫辭職 遭家長投訴上堂展示「色情」大衛像 15:45 2023/03/24 佛州校長被迫辭職 遭家長投訴上堂展示「色情」大衛像 Banksy塗鴉新作變頹垣敗瓦 皆因農舍地主唔識寶 18:00 2023/03/16 Banksy塗鴉新作變頹垣敗瓦 皆因農舍地主唔識寶 最新專欄文章 更多 美神秘組織 怎影響共和黨保守派？ 2023/03/25 美神秘組織 怎影響共和黨保守派？ 美國神秘極右組織 怎衝擊共和黨保守派政治？ 2023/03/24 美國神秘極右組織 怎衝擊共和黨保守派政治？ 英性別認同診所 幫助還是害苦兒童？ 2023/03/18 英性別認同診所 幫助還是害苦兒童？ 英兒童性別認同診所調查觸目驚心 記者著書記錄籲反思 2023/03/17 英兒童性別認同診所調查觸目驚心 記者著書記錄籲反思 人口老化嚴重 發達國怎應對？ 2023/03/11 人口老化嚴重 發達國怎應對？ 另類投資 經濟 文娛藝術 拍賣 展覽 Art Basel 銷售 美國