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【WeChat Pay HK】跨境匯款 We Remit全面支持回鄉證收款服務 匯港幣收人民幣省時又有優惠

理財智慧 19:37 2023/03/30

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電子支付十分方便，不過中港內地未必完全通行。為方便香港用戶匯款給自己及親友，即日起，WeChat Pay HK跨境匯款服務We Remit全面支持使用回鄉證辦理的內地銀行卡收款，逾100間內地收款銀行均可支持，用戶匯出港幣後，收款方可直接以人民幣收款，7x24小時隨時匯款、數分鐘內到賬、省時又方便。

WeChat Pay HK用戶以後可透過 Ｗe Remit 匯款給自己在內地消費使用，省卻親身帶錢到內地銀行入款的麻煩。即看匯款流程教學。

    點擊圖片放大
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責任編輯：陳玉蓮

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