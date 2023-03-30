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【農行1288】農行末期息每股0.2222元人民幣　增7.4%　去年純利增7.4%　不良貸款率降至1.37%

股市 18:21 2023/03/30

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農行（01288）就去年業績擬派末期息每股0.2222元（人民幣、下同），按年增7.4%。農行去年經營收入7255億元，按年升2.1%，純利2591.4億元，增7.4%，每股收益0.69元，升6.2%。

淨利息收益率按年跌22個基點

去年農行利息淨收入5899.7億元，增2.1%，淨利息收益率1.9%，降22個基點，手續費用及佣金淨收入812.8億元，按年升1.2%。去年該行信用減值損失1452.7億元，按年縮窄12.4%。

截至去年底，該行不良貸款額2710.6億元，按年增9.7%，而不良貸款率1.37%，則按年降0.06個百分點。去年撥備覆蓋率302.60%，按年升2.87個百分點。貸款援備率4.16%，按年降0.14個百分點。

核心一級資本充足率跌至11.15%

資本充足指標方面，農行去年核心一級資本充足率11.15%，按年跌0.29個百分點，一級資本充足率13.37%，跌0.09個百分點。期內集團去年底總資產規模達33.9萬億元，按年升16.7%。

集團預期隨著各項穩增長政策效果顯現，國內消費將實現恢復性增長，該行將深化拓展鄉村振興金融服務，全面助力農業強國建設。亦會圍繞穩投資、促消費、強化融資力度和綜合服務，重點加強基礎設施基金項目配套融資，加大製造業中長期貸款投放。

此外，公司指出，會有效傳導好貨幣政策要求，抓緊普惠小微、科技創新、綠色發展等重點領域金融服務，提升金融服務的覆蓋面和精準度。

【ET財智Talk】經濟循環中如何尋找機遇？ 利達黃耀宗分析債務危機下攻守兼備的投資策略

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編輯：葉志偉

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