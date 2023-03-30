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【小米手機】小米Redmi Note 12系列登場　Redmi Watch 3具多種運動健康功能

科技 19:05 2023/03/30

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Redmi Note 12 Pro 5G 和 Redmi Note 12 5G 均採取三攝鏡頭設計。（小米）

小米今（30日）宣布推出多款全新升級性能Redmi手機，包括Redmi Note 12 Pro 5G和Redmi Note 12 5G，以及Redmi 12C 和Redmi 2A等 ；同時發布的智能手錶 Redmi Watch 3，則配備多種運動健康及跨系統 GPS 連接等功能。 

Redmi Note 12 Pro 5G 和 Redmi Note 12 5G 均採取三攝鏡頭設計， 前者更搭載 AI 軟件演算法、OIS IMX766 感應器、超廣角鏡頭和微距鏡頭、以及120Hz Flow AMOLED 螢幕。

【三星手機】Samsung Galaxy A54及A34 5G攻港　Auto Night功能自動切換夜間模式

兩部手機均內置5,000mAh 長效電池，前者採用MediaTek Dimensity 1080高性能芯片和支援67W HyperCharge，而後者則搭載最新的 Snapdragon 4 Gen 1和 支援33W 快速充電功能。Redmi Note 12 Pro 5G 及Redmi Note 12 5G 的建議零售價，分別為2,399港元起及1,899港元。

Redmi 12C 搭載MediaTek Helio G85處理器，採用 6.71吋HD+ 特大螢幕，配備 5000萬像素主鏡頭， 及內置高達 6+5GB 內存擴展RAM和最高可擴展 1TB 外置存儲空間。Redmi 2A亦內置2.2GHz MediaTek Helio G36 八核處理器，支援高達 1TB 的外置存儲空間。Redmi 12C 及Redmi 2A的建議零售價，分別為1,199港元及699港元。

【華為手機】華為推P60系列、Mate X3　採超感知XMAGE影像系統

以上手機除Redmi 2A會於4月6日起在港發售外，其餘均將於4月1日起發售。

Redmi Watch 3配逾200種內置錶盤

Redmi Watch 3 配備1.75 英吋 AMOLED 螢幕，金屬邊框採用 NCVM 技術處理，提供象牙白和碳黑色兩種經典顏色，配上兩款特別版錶帶和 200 多種內置錶盤可供選擇。

該智能手錶內置GPS和5ATM_x0005_防水等級，支援5大衛星定位系統和121種運動模式，當中包括6種自動識別運動模式，血氧、心臟、睡眠監測模式，以及長達12 天的電池續航時間。

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