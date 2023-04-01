【清酒新世界@iM網欄】賞櫻春の番外酒 太平山．十二

每一年最期待的就是春天的來臨，大家都會想在這段時間去日本旅遊，原因當然是為了賞櫻，小玉釀造也十分應節，酒造會推出兩款限量的隠之酒，其中一款就是特別為賞櫻而備的，另一款則是迎接接下來的夏天而設的，兩款隠之酒的包裝設計均十分精緻，接下來就讓我來逐一介紹吧。

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春天的是太平山 純米吟醸 蔵元の隠し酒 春の番外酒，而夏天的就是太平山 純米吟醸 蔵元の隠し酒 夏の番外酒，驟眼看這兩款清酒的名稱差不多，分別在於季節的稱號而已，其實酒瓶的包裝設計就有非常之大的差別了。春の番外酒以淡淡粉紅色的包裝紙包着酒瓶，包裝上面除了有「太平山」的大字外，還能隱約看到盛開的櫻花和梅花圖案，這些圖案很好地反映春天的日本除了櫻花盛開外，還有經常被忽略的梅花，其實梅花是比櫻花更早開花的。至於夏の番外酒，就顯得較為單調了，只用了象牙白的包裝紙包着酒瓶，沒有任何的裝飾或圖案，跟春の番外酒一樣也印有「太平山」的大字。

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其實這兩款清酒絕不簡單，是小玉釀造在低溫儲藏中熟成的純米吟釀酒，春の番外酒略帶甜味及濃郁熟透的花香，比較平穩；至於夏の番外酒，個人認為比較辛口，可能因為是熟成酒的關係，但同時也具有溫和的香氣和醇厚的米味。個人認為這兩款清酒完全是為了愛酒人士而設計，不太適合新手飲用，因為清酒的味道確實有點濃烈，起初可能不太適應，但喝久了就只會覺得非常的「純」，絕對是冷酒之選！

我連續撰寫12篇專欄分享有關小玉釀造出產的清酒，其實每一篇介紹的清酒各具特色，有興趣了解的記住重溫，下篇專欄開始會介紹其他酒造，敬請留意。

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作者_Chris Wong（汪廷謙）簡介： 熱愛清酒的藝術家，喜研究清酒文化和歷史，亦是實踐體驗的一位唎酒師，希望打開「清酒新世界」。

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