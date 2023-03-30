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【Twitter動向】Twitter公布最新API方案　每月100美元可讀1萬則帖文

科技 18:05 2023/03/30

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Twitter公布最新API方案，分別為免費（Free）、基本（Basic）和企業級（Enterprise）方案。

Twitter在今年2月宣布，限制免費API存取。Twitter行政總裁Elon Musk就解釋，由於當時使用Twitter API並不需要經過身分驗證，導致大量垃圾訊息機械人出現，因此Twitter需另覓方案。而終在今（30日）Twitter就公布最新API方案，分別為免費（Free）、基本（Basic）和企業級（Enterprise）方案，各個方案及限制均有所不同。

【Twitter雙重驗證】Twitter雙重驗證將收費　用户可轉用外部驗證應用程式

【藍剔認證】Meta藍剔認證付費方案　美國搶先推出

Twitter指出，Twitter仍提供免費方案，惟使用此方案的用戶應用程式層級帖文上限為1,500則，只能有1個APP ID；而基本方案，開發者每月需支付100美元（約784港元）而該方案使用者層級發文上限則為3,000則；應用程式層級發帖文上限則為每月5萬則。此外，基本方案允許讀取帖文，但每月限制1萬則，並可以使用2個APP ID。

要注意的是，基本方案雖然在應用程式層級帖文上限為每月5萬則，但每個使用者每月最多只能發送3,000則帖文，避免Twitter API被濫用。

至於企業級方案，就會由專門的帳戶團隊管理，並提供重播、參與指標和回填等功能，企業可以更容易地存取帖文資料，並且整合過往的資料。

【ChatGPT】「印度Twitter」Koo引入ChatGPT　助用戶撰寫文章

責任編輯：曾曉汶

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