  • 21°C
香港時間 : 2023402日 (週日) 17:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫後行銷】發掘客群特徵推個人化產品　OMO忌看輕綫上資源

16:00 2023/04/02

分享：

分享：

疫後消費者生活復常、各地全面通關，加上消費者對個人化產品及服務的需求，原有的市場行銷方法亦再次變得不合時宜。有資深品牌行銷專家分享，疫後品牌需再次變陣，將業務和市場行銷由綫上融合綫下。同時亦應善用現今的科技，發掘和捉緊不同消費力的客群。

【宣傳策略】疫下Crocs銷量增200%　預期再創高峰

在時尚奢侈品、可持續發展時尚、電商和零售等多個行業，擁有超過15年經驗的國際奢侈品牌營銷副總裁Anson Shum表示，各行業、品牌，與不同的市場行銷策略，都是講求「建立信任」。

以電商或是大多在疫情期間無法進行綫下行銷的品牌為例，若選擇專注於在綫上接觸客人，自然難不開品牌官網、社交平台等途經。

好多時客人第一次接觸到你的產品時，並非見到實物 。不論是找人試用、在網上發布行銷活動相片，都是嘗試用綫上的手法，為營造出具真實感的客人體驗。

疫下推實體活動　搶佔市場先機

在去年9月，疫情尚未結束，且港人仍受限聚令所限。基於認為「大家都不做（實體活動）時，就有好大機會（成功）」，當時他決定在商場舉辦的一場奢侈品牌的實體展覽，以預約和導賞方式，讓目標受眾親身到場再一次接觸品牌及其新品牌。由於受眾對該展覽的反應熱烈，展覽的展期最終由原定的2星期，延長至3星期。同時令他確認了「疫後消費者對實體體驗有急切的需求」的看法，故強調在疫後，品牌

不能只做Content Creation（內容創作），需演變成Physical Touch（實際接觸）。

將綫上客源導流至綫下（OMO）的行銷策略早已是老生常談，對於疫後消費者對實際體驗需求急增，Anson重申，不是要品牌放棄或放輕綫上資源比重。

疫情期間，有不少品牌或初創都靠網上行銷，獲得大量的followers（支持者），有些followers的人數甚至是翻了幾個倍。這些followers不會因為疫情完結，便取消關注。

善用科技數據　分析客群生活共通點

因此，品牌更應好好利用科技，分析這些數據，找出品牌受眾的特徵和生活方式，從而計畫相關的實體活動讓目標受眾體驗。

品牌雖有自己的目標顧客，也必然會有多於一類的客群。以時裝品牌為例，每年各大時裝品牌聚首於巴黎時裝周等大型業界活動，由於時裝周場地所限，獲邀入場人數不多，故品牌大多只會邀請其忠實客戶中較為富裕或知名的一群出席，並為其提供度身客製等個人化服務。但同時亦有很多時裝愛好者，或是想要透過購買產品，踏入和體驗時裝界的人士，會緊貼着品牌資訊。為了更準確地為不同消費力客群，推出合乎其經濟能力和喜好的產品和服務，品牌少不免要透過大數據、AI數據分析等科技協助。

此外，Anson又提到：

客人的朋友圈比社交媒體的影響力更大。

雖然每個客人都是獨特的個體，但一群客人中必定有相似的地方和共通點。

在品牌策劃行銷活動時，需從客人角度出發，

不是要做一個最靚的Instagram Content，你應該留意他們生活方式、做了甚麼、看了甚麼，來釐定用甚麼途經（讓他們看到）。當你把握到一個客人的生活取向，便很大機會可以把握到他身邊的人的生活取向。

從而擴大客群，以及更能針對地設計產品。

【市道復甦】Mastercard夥本地餐飲集團LUBUDS　推獨家美饌體驗吸客

【消費心理】你永遠不會想到　賣家推「買一送一」比「半價」賺更多

記者：殷凱怡

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

ET贏商有計
【ET贏商有計】做生意也做實驗　「叁拾」開小食店收集數據推新品
開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【零售轉型】口罩商轉型至民生店　料生意升2成
2023/03/30
【零售轉型】口罩商轉型至民生店　料生意升2成
【零售轉型】學者：轉型須把握時機
2023/03/30
【零售轉型】學者：轉型須把握時機
【疫後定單】海外下單保守　廠商會：仍感樂觀
2023/03/30
【疫後定單】海外下單保守　廠商會：仍感樂觀
【展覽復常】CHINAPLAS 國際橡塑重點實體　深圳國際會展中心18個展廳全開
2023/03/30
【展覽復常】CHINAPLAS 國際橡塑重點實體　深圳國際會展中心18個展廳全開

你可能感興趣

【零售轉型】口罩商轉型至民生店　料生意升2成
10:59 2023/03/30
【零售轉型】口罩商轉型至民生店　料生意升2成
【零售轉型】學者：轉型須把握時機
11:08 2023/03/30
【零售轉型】學者：轉型須把握時機
【疫後定單】海外下單保守　廠商會：仍感樂觀
16:05 2023/03/30
【疫後定單】海外下單保守　廠商會：仍感樂觀
社交平台 商場 時裝服飾 疫情 數碼轉型 市場拓展 人工智能 網購平台 網上購物 限聚令

下一篇文章

【谷底反彈】疫市曾裁員8成　現更重視員工凝聚力
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港元定存】港元1年定存息最高4厘 存50萬穩賺兩萬元利息
【港元定存】港元1年定存息最高4厘 存50萬穩賺兩萬元利息
【港元定期存款】恒生半年港元定存減至3.19厘 邊間大行變最高息
【港元定期存款】恒生半年港元定存減至3.19厘 邊間大行變最高息
【ESG】冠軍ESG基金去年吸資逾百億 專家拆解逆市熱賣玄機
【ESG】冠軍ESG基金去年吸資逾百億 專家拆解逆市熱賣玄機
【日圓定存】日圓定存息最高7厘 花旗料圓滙今年升上120
【日圓定存】日圓定存息最高7厘 花旗料圓滙今年升上120
【港元定存】港元1年定存最高3.8厘 存百萬賺息3.8萬
【港元定存】港元1年定存最高3.8厘 存百萬賺息3.8萬
【港元定存】港元定存3個月享6厘倒數 速賺1280元利息
【港元定存】港元定存3個月享6厘倒數 速賺1280元利息
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款