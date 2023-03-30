英國料加入CPTPP 傳與成員國將達共識

英國媒體報稱，跨太平洋夥伴全面進步協定（Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership，簡稱CPTPP）的11個成員國預期與英國達成共識，即將宣布英國加入CPTPP。

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路透社引導兩名消息人士指出，英國將與11個CPTPP成員國達成大致共識，預計即將公布英國加入。如英國成功加入，將加強與部分成員現有的雙邊貿易合作，同時亦尋求進一步削減貨品關稅及降低服務與數碼貿易限制。

英方指與CPTPP的交涉進度良好，首相辛偉誠（Rishi Sunak）發言人表示，內閣官員相信在本周後期會與CPTPP成員國相關官員會面，估計或有雙方合作的最新發展公布。

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英國商務及貿易發言人表示，加入CPTPP的商討取得良好進展，希望盡快公布成果。發言人指英國政府致力確保，加入CPTPP後有利英國商業發展，而且符合英國本土利益。

自脫歐後英國積極尋求建立全球貿易聯繫，並於2021年6月起與CPTPP商討加入，尋求與近年來發展迅速的經濟體合作，特別是印太地區國家。

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責任編輯：吳漢培