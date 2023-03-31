英國宣布加入CPTPP 脫歐後最大貿易協議（第二版）

英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）宣布，英國加入跨太平洋夥伴全面進步協定（Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership，簡稱CPTPP），成為協定中第12個成員國。

（第二版更新辛偉誠宣布英國加入CPTPP）

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辛偉誠在聲明中表示，加入CPTPP使英國能置身充滿活力及發展迅速的太平洋經濟體中。他指加入CPTPP象徵英國能夠，充分享受脫歐後經濟自由帶來的真正優勢。

自脫歐後英國積極尋求建立全球貿易聯繫，並於2021年6月起與CPTPP商討加入，尋求與近年來發展迅速的經濟體合作，特別是印太地區國家。首相府更稱，加入CPTPP將是英國脫歐後，最大的貿易協定。

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英國政府指出，加入CPTPP後車輛﹑烈酒及奶製品關稅將會削減，有望長期每年刺激英國經濟增長18億英鎊（約175億港元）。

安永貿易政策及策略伙伴Sally Jones表示，環太平洋國家未來經濟增長預期為歐洲國家兩倍，英國企業應該考慮在相關地區的發展。

日本經濟再生擔當大臣後藤茂之歡迎英國加入，指此舉有助推動環太平洋國家的經濟融合程度，同時進一步提倡自由貿易及開放與具競爭力的市場環境。至於其他有意加入的國家或地區，後藤茂之指日本需慎重了解，對方是否合乎貿易協定中的高要求。

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責任編輯：吳漢培