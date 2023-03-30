啟德海灣半島新盤今命名為天瀧　料於復活節假後推盤

恒基地產、中國海外、華懋集團、帝國集團、新世界發展及會德豐地產合作發展的啟德海灣半島項目今正式命名為天瀧（KNIGHTSBRIDGE），負責項目管理及銷售恒基，其物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，項目共設7幢高座大樓及1幢低座大樓，提供一房、三房及四房單位，實用面積351至1,942平方呎，其中三房以上的大單位佔整體近七成，均有機會以招標形式推出。而項目單位定價將參考同區物業，包括城中心及跑道區項目，以及一些沿海高端物業定價。

韓家輝續指，項目已獲批預售樓花同意書，料於復活節假期後進入銷售直路，上載樓書及開價，有望於四月底或五月初展開銷售。項目示範單位的準備工作亦已接近完成，展銷廳設有兩個示範單位，同樣料於復活節假期後對公眾開放。

此外，天瀧展銷廳特別為準買家準備了 META QUEST VR 眼鏡，可即場參與「維港720°VR 體驗」，以水平360度及垂直360度鑑賞維港景致，感受4K視覺帶來150米高空的震撼感。

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