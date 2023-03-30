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【移民英國】內政部宣布新措施 回歸前英軍港人及家屬可申請定居

環球社會熱點 17:29 2023/03/30

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英國內政部周三（29日）宣布，回歸前曾經在英軍服役的香港人及其家庭成員，包括伴侶配及受撫養子女，可以申請在英國定居。內政部表示，措施將令香港的退伍軍人獲得和其他曾經駐港英兵一樣的地位。

英國會發報告 指滙豐限制移英港人提取強積金 【下一頁】

英國內政部表示，所有符合資格人士料可在今年秋天起申請，屆時將可在英國生活及工作，並申請入籍。

入境事務國務大臣鄭偉祺（Robert Jenrick）表示，很多港人在英軍服役期間作出巨大貢獻，英國此前靠一眾軍人支援香港的行政及緊急服務，包括1991年波斯灣戰爭（Gulf War）亦有英軍港人貢獻。鄭偉祺指他們在所有場合體現出的忠誠至關重要，故提供定居途徑，表彰他們非凡的風險、服務及犧牲。

移英港媽因家務爭執用刀刺傷丈夫 獲判緩刑一年 【下一頁】

退伍軍人事務部官員默瑟（Johnny Mercer）表示，感謝曾在英軍服役的世界各地退伍軍人作出的貢獻，包括來自香港的退伍軍人，指他們在回歸前發揮重要作用。默瑟稱是次提供定居途徑是正確的行為。

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責任編輯：李俊儀

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