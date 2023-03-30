【展覽復常】CHINAPLAS 國際橡塑重點實體　深圳國際會展中心18個展廳全開

上一篇文章
【優惠着數】迎消費旺季 着數優惠情報合集（不斷更新）
CHINAPLAS 國際橡塑展今年再回到實體展，雅式展覽服務有限公司舉辦的CHINAPLAS 2023國際橡塑展定於4月17至20日在深圳國際會展中心舉辦。雅式總經理梁雅琪在記者會上表示，今屆展會規模仍然創下新高，展會總面積達380,000平方米，相比2021年展會增長8.6%。首次啟用了深圳國際會展中心的全館共18個展廳，反映業界對市場的信心提升及滿懷期待。
【疫後定單】海外下單保守 廠商會：仍感樂觀
【香港初創】港初創奪TERA-Award智慧能源創新大賽金獎 獲780萬獎金
展會雲集3,900多家中外展商，包括巴斯夫、杜邦、LG化學、贏創、三菱化學、寶理塑料、利安德巴賽爾、博祿、科萊恩、中國石化、萬華化學、中國石油天然氣、中化塑料、金發、沃特、阿博格、布魯克納、恩格爾、震雄、海天國際、伊之密、金緯、博創、陝西北人、聯塑、泰瑞等龍頭企業，其中有超過200件為全球/亞洲首發技術項目。預計有1,400多家材料供應商及3,000台機械同台競技。
目前已有30多個海外單位表示有意組織參觀團來觀展，它們來自印尼、泰國、印度、越南、馬來西亞、緬甸、菲律賓、韓國、巴基斯坦、俄羅斯、巴西等國家及地區，當中不乏塑料協會和終端用戶協會，例如印尼包裝聯合會、泰國塑料工業協會、泰國汽車零部件製造商協會、印度塑料聯合會、越南塑料協會、越南電子工業協會、馬來西亞瓶裝水製造商協會、馬來西亞製造商聯盟、馬來西亞塑料回收協會、馬來西亞塑料製造商協會、菲律賓塑料工業協會、巴基斯坦塑料製造商協會等。主辦方預計「CHINAPLAS 2023 國際橡塑展」的海外觀眾數量將恢復至疫情前的一半以上水平，主要來自亞洲尤其是東南亞。
2022年，全國塑料製品行業完成產量7,771.6萬噸，同比下降4.3%；中國塑料機械行業營收和利潤同比分別下滑7%、11%；利潤率則保持10%，高於同期機械工業6%的利潤率水平。進入2023年，中國經濟迎來企穩回升的勢頭，各行各業吹響了全力拼經濟的號角，塑料作為製造業中的重要基礎產業，相信有一定發展機遇。
編輯：梁巧恩