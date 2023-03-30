【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】遇上今年首發黃雨警告 兩大山賽取消或繼續如何取捨？

近兩個月山賽接二連三，然而踏入春天天氣開始不穩定，帶來雷暴及下雨天氣。上星期六（3月25日）天氣突然轉差，挨近中午天文台先後發出雷暴警告及今年首個黃色暴雨警告，並預警會有冰雹，後來西灣河的確接獲冰雹報告。同日舉行兩大山賽，包括COROS首度舉辦的100公里山賽，以及Asia Trail Master舉辦的大嶼山Lantau 70的70公里山賽。由於參賽者已預期當天有機會出現惡劣天氣，所以大都抱著有機會取消的心理準備。

▲ COROS 100大會在比賽前已在社交媒體講明，賽事當天早上五點前會決定是否如期進行賽事。（圖片來源：COROS 100 facebook專頁）

▲ 大會在賽事當天早上4時41分決定比賽如期舉行。（圖片來源：COROS 100 facebook專頁）

其實比賽期間，參賽者在山上實在很難推斷是否繼續適合比賽，因為比賽爭分奪秒，很難經常開著電話視察最新的天氣情況，所以很靠大會在每個檢查站的最新資訊。當天COROS 100大會在雷暴警告及黃色暴雨警告發出後不久，大約在12時20分在網上宣佈取消賽事。當時在前列位置的跑手，包括黃浩聰等大約跑至城門水塘檢查站，大約35公里，即比賽總路程的三分之一左右。從網上留言所見，大多反應正面，稱讚大會決定果斷。黃浩聰在社交網站帖文亦指通過城門檢查站時天氣仍然穩定，得知比賽取消覺得有點突然，但5分鐘後就開始行雷閃電下起大雨，因此非常明白，並支持及尊重大會決定，並稱讚大會密切留意天氣情況，作出快速應變及決定。

▲ 面對大雨及雷暴，大會決定取消賽事。（圖片來源：COROS 100 facebook專頁）

▲ 多名山界好手參加當日COROS 100比賽，包括近年完成298公里四徑比賽的一眾高手。（圖片來源：COROS 100 facebook專頁）

事實上，看到大會本身請來不少義務參與的攝影師及義工，冒著風雨支援所有參賽者，並在大雨下反覆致電每一參賽選手確保安全，亦深得參賽者體諒及讚賞。

另一邊廂Asia Trail Master舉辦的大嶼山Lantau 70山賽，雖然大會曾在比賽中段以閃電及雷暴為由，在當日下午一點左右，在約28公里的第二個檢查站暫停參賽者繼續前進（除了已過了該檢查站的六位參賽者），但在下午二時左右決定繼續比賽，除了前列的精英選手外，決定繼續比賽的參賽者大都要到晚上才能陸續抵達終點，事實上當日下午至夜晚亦不時有閃電及大雨情況，有參賽者反映在晚上要不時避雨避雷，雷聲不斷，膽顫心驚。

▲ Asia Trail Master在社交網站宣佈因閃電暫停比賽45分鐘，其後繼續進行。（圖片來源：Asia Trail Master專頁）

跑山行山面對惡劣的天氣，如果不是比賽，最好當然是及早回程。我們往往會在早幾天的天氣報告大致知道當天天氣的實際情況，知道欠佳就應取消行程，但天有不測的風雲，我們可以在天文台手機app預先設定警告通知，萬一發出特別警告我們亦可即時知道，若看到閃電或聽到雷聲，就應當機立斷行走最短距離的出路離開，又或先到安全地方如人工建築物暫避，待天氣好轉再作決定。

▲ 行山時應不時留意「我的天文台」手機app，留意過去半小時的閃電位置，以及未來兩小時的降雨及閃電預報。（圖片來源：「我的天文台」手機app）

講到即將舉行及今年的焦點山賽，離不開香港田徑總會在4月23日舉辦的香港山路錦標賽，以及11月舉辦的飛越大嶼賽事，前者起點及終點都位於大埔大美督，比賽分為59.8公里的長距離、27.9公里的短距離，以及9.7公里的體驗組，明天（3月31日）截止報名；後者起點及終點同為大嶼山梅窩，設有140公里、100公里、50公里及25公里賽事，大會一星期前已指比賽八成爆滿，當中50公里及25公里均已滿額，有興趣報名的仍可申請加入候補名單之列。

▲ 飛越大嶼報名反映踴躍，50公里及25公里賽事已先後爆滿。（圖片來源：Translantau facebook 專頁）

▲ 繼去年9月後，香港田徑總會在4月將再度舉辦香港山路錦標賽。（圖片來源：香港田徑總會網站）

作者_Clayton Lauw（劉茸）簡介: 跑齡10多年的傳訊公關，跑咗20個馬拉松，辛苦跑來志在食，所以易肥難瘦，每次增磅都係跑步的推動力，2020年5月有幸成為虛擬跑步比賽「Runner’s World HK V-Run 2020」男子公開組冠軍

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