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山頂種植道一號最快第三季推　設20幢洋房　最大7500呎

股樓投資 17:13 2023/03/30

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中港通關後，豪宅交投持續增多，發展商亦加快銷售步伐，推出全新項目。由九龍倉集團（00004）持有、會德豐地產負責銷售的山頂超級豪宅種植道一號，預計最快第三季登場。會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀指，種植道一號建有20間獨立屋，每棟獨立屋實用面積由4,600平方呎起，至最大7,500平方呎，望南區海景，皆設獨立電梯及私人車庫。

他續說，山頂很久沒有新供應，隨着中港通關後，內地買家積極搵盤，相信今年豪宅成交有望增加一倍或以上。而種植道一號計劃分三期推出，其中第一期提供5間獨立屋，實用面積約5,000至6,000平方呎，預計今年第三季或第四季登場，將連裝修出售，相信有條件以理想價售出。至於其他期數則傾向留作長綫收租。

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為了推廣PEAK COLLECTION系列，會徳豐地產及Pottinger 22於中環會德豐大廈PEAK SALON舉行名為「穀雨- The Plantation of Hope」的藝術展覽，展出來自北京現代藝術家任哲的雕塑作品（見上圖）。藝術展展期由3月20日至4月16日，期間將繼續舉辦各類活動，包括VIP導賞、酒會及晚宴等。黃光耀透露，集團正與任哲團隊商討於種植道一號項目進行更深度的合作。 

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撰文 : 黃卓賢

豪宅 九龍倉集團（00004） 會德豐地產 山頂 私人屋苑

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