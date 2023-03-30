【三星手機】Samsung Galaxy A54及A34 5G攻港　Auto Night功能自動切換夜間模式

▲ Galaxy A54 5G配備3,200萬像素前置自拍鏡頭與5,000萬像素主鏡頭。（三星）

三星（Samsung）今（30日）宣布推出新Galaxy A系列手機Galaxy A54 5G及Galaxy A34 5G，均配備更先進的夜景拍攝表現、升級續航力電池與高清大屏幕，同時支援5G高速網絡。Galaxy A54 5G及Galaxy A34 5G的售價分別為3,998港元及2,998港元，將於明天（31日）起發售。

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Galaxy A54 5G配備3,200萬像素前置自拍鏡頭與5,000萬像素主鏡頭，透過採用更大的感光元件，能夠捕捉更多畫面細節，而新增的All-pixel自動對焦亦有助提升夜間人像拍攝效果。另外，兩款手機均配備Auto Night功能，能夠透過感應主體的光線條件而自動切換為夜間模式。

兩款手機除內置AI影像提升功能外，亦加入了GIF Remaster功能，能夠降低GIF影像中的雜訊；而升級的Object Eraser亦可以幫助用戶移除畫面中不必要的倒影、反光和干擾構圖的物體。

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Galaxy A54 5G及Galaxy A34 5G搭載了5,000mAh的大容量電池，充電一次就能夠續航兩天以上，並可支援高達21小時的影片播放。配合25W快速充電功能，且只需充電30分鐘就能分別達至50%和52%電量，完全充電也只需82分鐘。

責任編輯：陳卓賢

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