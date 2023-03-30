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【交行3328】交行末期息每股37.3分人民幣　增5.1%　去年純利增5.2%　不良貸款率降至1.35%

股市 16:56 2023/03/30

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交行（03328）就去年業績擬派末期息每股0.373元（人民幣、下同），按年增5.1%。交行去年經營收入2735.3億元，按年升1.4%，純利921.5億元，增5.2%。每股收益1.14元，按年升4%。

去年交行利息淨收入1699.4億元，按年升5.1%，佔淨經營收入佔比62.1%。期內淨利息收益率1.48%，降8個基點。期內手續費用及佣金淨收入446.4億元，按年跌6.2%。去年該行信用減值損失604.1億元，按年縮窄9%。

截至去年底，該行不良貸款額985.3億元，按年增1.8%，而不良貸款率1.35%，則按年降0.13個百分點。至於個人逾期貸款餘額，截至去年底為384.8億元，按年增14.4%，而相應的逾期貸款率為1.63%，按年增0.16個百分點。去年撥備覆蓋率180.68%，按年升14.18個百分點。

報告期內，集團資產總額12.99萬億元， 按年增長11.4%。其中客戶貸款餘額7.3萬億元，按年升11.2% ；債券投資餘額3.42萬億元，按年升13.1% 。資本充足指標方面，交行去年核心一級資本充足率14.97%，按年跌0.48個百分點，一級資本充足率12.18%，跌0.83個百分點。

集團表示，今年會抓緊製造業重點產業鏈供應鏈等發展機遇，大力發展消費金融業務，並會強化上海主場優勢建設，聚焦重點領域創新強化金融服務功能。此外，亦會以零售轉型突破口，深入推進公司數字化轉型，穩步提升零售轉型價值貢獻，以及持續提升風險管控能力。

【ET財智Talk】經濟循環中如何尋找機遇？ 利達黃耀宗分析債務危機下攻守兼備的投資策略

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編輯：葉志偉

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