【聲音Logo】維基百科提高非視覺識別度　推全新聲音Logo

▲ 維基媒體基金會宣布，針對維基百科、維基數據等媒體專案逐漸增加的聲音內容，並推出全新聲音標誌與聲音內容，藉此提高品牌識別度。

近年不少企業及品牌除了使用視覺標誌，也製作聲音標誌來提高品牌辨識度，如Netflix、麥當勞等。日前維基媒體基金會（Wikimedia Foundation）就宣布，針對維基百科、維基數據等媒體專案逐漸增加的聲音內容，並推出全新聲音標誌與聲音內容，藉此提高品牌識別度。

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維基媒體基金會指出，此聲音標誌與內容，是透過全球「全人類知識之聲」的競賽，由基媒體志願者編輯於2022年12月舉行的社群投票選出。而是次得獎作品是由美國維珍尼亞州擔任核能工程師的Thaddeus Osborne製作，結合了翻書聲、鍵盤打字聲以及旋律，並取名為「全人類知識之聲」。

Osborne也因此獲得2,500美元（約19,623港元）獎金，並將前往錄音室，重新錄製該聲音標誌。維基媒體基金會預計，錄音製作完成後，將會整合聲音標誌以供以後使用。並計畫在未來幾個月內，與不同的語音助手、技術組織合作。

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責任編輯：曾曉汶

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