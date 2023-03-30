▲ 【AI取代人類】百度：生成式AI將令一波職業消失 未來50%以上職業轉型成甚麼？

ChatGPT等內容生成式人工智能（AI）技術漸成熟，外界愈來愈關注日後不同職業的工作模式會如何演變。百度 （09888） 執行副總裁、百度智能雲事業群總裁沈抖在博鰲亞洲論壇時表示，生成式AI加劇企業分化成「智能企業」和「非智能企業」，非智能企業將會被淘汰，並會催生全新職業，料未來5成人將轉型做「指令師」。

沈抖表示，生成式AI將令企業生產經營效率和用戶體驗效果提升，由AI代人類執行決定，重塑整個生產線。他舉例，以前一個人做PPT匯報需要半天時間，未來模式將是由「指令師」告訴生成式AI，匯報要有什麼事情、背景和風格，指引生成式AI快速生成一個滿足需求的匯報。

沈抖稱，每一次科技革命都會令很多人憂慮工作消失，「當時汽車出來的時候，馬夫說以後不用幹了，但是學會開車不就行了。一波職業的消失一定會催生另外一波新職業」。

對於目前不少業內高喊開發AI時欠缺算力，沈抖稱，這只適用於「一起興起做AI的人」，百度在AI芯片、框架、模型、應用四層都有研發，可以提升開發效率，「打個比方，如果某個應用上經過調優，在同等算力情況下，性能提高50%，那就意味著算力需求可以降低50%。」

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編輯：麥德銘