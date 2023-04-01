【時尚新科技】機械狗登時裝舞台　法國時裝品牌結合科技增曝光

法國時裝品牌Coperni在其2023春夏時裝展中，以一種固化形態的噴霧布料，噴出一條裙後，在秋冬時裝展再將機械狗帶上伸展台。一場又一場時尚與科技結合的表演，不但引起業界內外的關注和討論，也證明了創新科技已走進時裝和紡織界。

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國際奢侈品牌營銷副總裁Anson Shum坦言，現時有不少企業急切地應用生成式人工智能聊天機械人ChatGPT等新科技，是「處於Gimmick（噱頭）層面」。目的是要讓其客戶知道，該企的產品和服務能夠與時並進，以致應用創新科技恍如行銷手法。

雖然應用AI等科技對品牌仍是輔助性質，仍然需要人類主動要求，科技才會運作和協助。但他相信，隨科技融合生活，屆時消費者

將不能、也不會再分辨哪些產品由人類設計，還是由AI設計，只會在乎你的項目做得好不好，從而讓客戶相信你的品牌、得到想要的體驗。

善用AI技術 加強客服表現

在各行各業紛紛數碼轉型時，Anson Shum認為，科技的應用除了可為品牌進行數據分析外，還可以用於制定更具個人化的產品和服務。

他舉例，當消費者光顧具一定檔次的奢侈品牌時，自然希望得到更即時和個人化的服務。然而，大多品牌都無法提供24小時的客戶服務。

在這種看法對立的情景上，品牌應用ChatGPT等AI聊天機械人，便可以有彈性和人性化地提供客服。或是透用3D模擬器，為客人提供具真實感的高級珠寶設計預視圖。在有客人下單時才真正製作，以避免成品銷情不似預期的損失。

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記者：殷凱怡

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