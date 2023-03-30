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【新股IPO】力盟科技2405暗盤一手最多賺520元、中寶新材2439暗盤蝕逾800元
新股IPO 20:38 2023/03/30
兩新股暗盤榮辱互見！力盟科技 （新上市編號：02405） 及中寶新材 （新上市編號：02439） 周五（31日）上市，周四（30日）收市後有暗盤交易，富途暗盤開報0.84元，高見1.39元，較招股價0.7元高98%；收報0.78元。不計手續費，一手（4000股）帳面賺320元。
力盟科技2405超購12倍，一手中籤率【下一頁】
力盟科技於耀才暗盤高18.6%，收報0.83元，賬面賺520元。輝立暗盤高16%，收報0.81元，一手賺440元。
中寶新財2439超購5倍，中籤率100%【下一頁】
中寶新材富途最低見0.56元，較招股價低39%，收報0.64元，低47%。不計手續費，一手（2000股）帳面蝕820元。耀才暗盤低38%，收報0.74元；輝立暗盤低41%，收報0.62元。
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編輯：姚卓然
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