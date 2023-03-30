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【新股IPO】兩新股暗盤榮辱互見　力盟2405大升三成、中寶新材2439反插三成

新股IPO 16:27 2023/03/30

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【新股IPO】兩新股暗盤榮辱互見　

兩新股暗盤榮辱互見！據富途暗盤交易平台，力盟科技 （02405） 開報0.84元，最高升98%見1.39元，現大升35%，報0.95元。不計手續費，一手帳面賺1000元。

據耀才暗盤交易平台，力盟科技現升21.4%，報0.85元。輝立暗盤交易平台，力盟科技只升10%，報0.77元。

可是，中寶新材 （02439） 卻走低，低開報0.6元，最低見0.56元，現跌33%，報0.7元。不計手續費，一手帳面蝕700元。據耀才暗盤交易平台，中寶新材跌29.5%，報0.74元。輝立暗盤交易平台，中寶新材跌35.2%，報0.69元。

兩新股均於明（31日）上市。

【ET財智Talk】經濟循環中如何尋找機遇？ 利達黃耀宗分析債務危機下攻守兼備的投資策略

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編輯：姚卓然

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港股 IPO 中寶新材（02439） 力盟科技（02405）
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