美國早前公佈7500美元電車稅收抵免 Tesla Model 3 或未能受惠

Tesla（TSLA）公司周三（29日）表示，Model 3電動汽車享受的7500美元稅收抵免將在3月31日之前被削減，不過具體措施將取決於美國財政部本週五（31日）公布關於電動汽車電池採購的指引。

財政部將在周五（31日）前發布關於電動汽車（EV）電池採購的指導意見，這將影響到一些電動汽車的抵免。在更新的指導意見發布之前，抵免政策對交付的產品是有效的。

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一位美國官員告訴路透社，財政部於3月31日發布的關於電動汽車稅收抵免的指導意見將導致獲得全額或部分抵免的車輛減少。

Tesla補充說，只有在美國購買Model 3供自己使用的消費者才能享受稅收優惠。

2月初，財政部表示，在修訂車輛分類定義後，它將使更多的Tesla、Ford （F）、通用汽車（GM）和大眾汽車Volkswagen的電動汽車有資格獲得高達7500美元的稅收抵免。

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記者：張瑋婷