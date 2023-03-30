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【港元定存】滙豐1年港元定存息減至3.4厘 市料不少超高息明天到期後紛下架

16:27 2023/03/30

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滙豐於3月首度減港元定存息。

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追息族注意，滙豐（HSBC）今天（3月30日）減港元定期存款息，把半年及1年期的年息齊削0.1厘，半年的新息率報3.2厘，1年期現為3.4厘，兩存期在發鈔行中頓變最低息。這是滙豐自2月20日以來再度降低定存息，也是今年第7度出手；專家指龍頭大行帶頭減息，料中小行再跟減。

4大行息率比較：

3個月：

半年期：

  • 渣打3.4厘
  • 中銀香港3.3厘
  • 滙豐3.2厘
  • 恒生3.19厘

1年期：

  • 渣打3.6厘
  • 中銀香港3.5厘
  • 滙豐3.4厘
  • 恒生3.1厘

今天3行減息，除了滙豐外，還包括大眾財務全面降息，1年調低0.2厘至3.8厘，令市面4厘長息巳絕跡。東亞 （00023） 更4日內兩度劈息，今天再削半年期年息0.1厘及1年期息率0.25厘，兩者現齊報3.55厘。

集友7天享6厘年息 明天到期

值得提醒，不少超高息已倒數，集友率先表態，把推出逾1年的7天年息享6厘，當明天（31日）到期後不再續期。至於小米 （01810） 牽頭虛擬銀行天星（AirStar Bank）夥拍中移動 （00941） 旗下MyLink新用戶，3個月有4.5厘年息的優惠，以及平保 （02318） 旗下虛銀平安壹賬通（PAOB）的3個月享6厘年息等，亦只剩下1天便屆滿。

面對持續3個多月的劈息浪，市料下周季結過後定存息唯恐更易跌難升，業界遂忠告防守族，宜趁高息仍在先鎖定優惠，舉南商為例，1年定存息3.9厘昨天（29日）截止，新推優惠減0.1厘，相同存期僅3.8厘。

此外，反映銀行資金成本的3個月拆息現為3.7厘，花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢料，3個月拆息料第2季為4.2厘、第3季料為4.45厘，以及第4季的4.6厘；港滙於3個月內預測為7.83、未來6至12個月料為7.8；而今年底最優惠利率預測為6.625厘。廖嘉豪又說，2023年CPI料升3.4%、 明年預測為2.4%。

另方面，滙豐今天亦全面下調美元定期存款息，更撤半年期4厘息，當中3個月削0.1厘至3.7厘；6個月減0.2厘至3.8厘；1年降0.1厘至險守4厘。同樣，發鈔行也調低人民幣短中長息0.1厘，目前3個月報1.6厘、半年為1.8厘、1年險守兩厘。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

集友銀行 中銀香港（02388） 渣打集團（02888） 恒生銀行（00011） 滙豐控股（00005） 港元定期存款 定期存款

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