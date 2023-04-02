【谷底反彈】疫市曾裁員8成　現更重視員工凝聚力

▲ 趙子君憶述疫情爆發初期，大多門店被迫關閉，導致多月零收入，因而裁員80%，瀕臨倒閉邊緣。（Sandbox VR）

Sandbox VR在全球有34間門店，當中8成在美國，員工數量也由初始的100人增至約600人。但該公司創辦人趙子君憶述疫情爆發初期，大多門店被迫關閉，導致多月零收入，因而裁員80%，瀕臨倒閉邊緣。

他指出：「那段時間是最艱難的日子，但消極面對絕非解決問題的辦法。」於是如何運用餘下2成人手度過難關及規劃未來，成為當時唯一可做的事。如他安排內容及技術團隊，繼續改良及優化遊戲，與部分負責門店的前綫同事商討，怎樣為日後放寬防疫措施作好準備。

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成立專責團隊 負責聯誼聚會

趙子君坦言，在大裁員發生前，自己的營運方針一直是「目標為本」，傾向關注如何和員工一同朝着業績目標前進；但在如何建立企業文化，鞏固員工向心力方面，顯然是做得不足夠。

這3年多的經歷，令他更明白團隊和員工的重要，因此現在也成立了專責團隊，負責定期為員工舉辦聯誼聚會，以加強同事的凝聚力和對公司的信心。

規劃須清晰 專注做好重要事

VR遊戲屬於新興市場，所面對的未知風險，也較傳統行業為高；對於有意在新興市場創業的人士，趙子君認為，必須有面對重重阻力的心理準備。

投身新興市場也意味向舊有市場持份者發出挑戰，其間會遭到形形色色阻撓也是無可厚非，因為這關乎利益瓜分。

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他指出：「在這情況下，創業過程少不免要捱，所以必須集中資源和精力，專注做好最重要的兩三件事，而嚴謹和清晰的規劃也是不可或缺。」

幸獲補貼融資 迎來谷底反彈

趙子君也承認，運氣是創業成功的重要因素。他以自己為例，在門店被迫關閉和大裁員後，該公司經歷長達13個月的零收入。幸而在一年內，Sandbox VR就收到美國政府的補助津貼，否則絕對是捱不下去；加上其後再獲得B輪融資，所以在防疫措施放寬後，該公司也能快速擴充門店數量及增聘人手，為業務迎來谷底反彈。

記者：陳卓賢

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