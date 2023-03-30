  • 21°C
香港時間 : 2023330日 (週四) 17:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

年輕夫婦為子女鋪路搬入名校網　1400萬購大坑尚巒海景兩房戶

股樓投資 16:26 2023/03/30

分享：

分享：

父母為求子女贏在起跑線，不惜斥逾千萬搬到名校網。利嘉閣地產梁啟豪表示，大坑尚巒高層B室，實用面積約549平方呎，兩房間隔，日前以1,400萬購入單位，實用呎價約25,501元。   

梁啟豪透露，買家為一對年輕夫婦，一直鍾情銅鑼灣區較新的物業，但睇樓半年仍未找到心水單位，直至近日發現尚巒有高層全海景單位放盤，而且屬12名校網，認為是罕有放盤，加上為了子女，決定一擲千金入市。  

據悉，原業主於2014年以約1,190萬元購入單位，現帳面獲利約210萬元離場，物業期內升值約17.6%。而尚巒現時放盤量約15個，入場費約630萬元起。 

同場加映【溫股知新】業績期做功課 唔買貴唔買錯

溫股知新
【溫股知新】業績期做功課 唔買貴唔買錯

同場加映【單位直擊】元朗尚悅．嶺移民盤蝕40萬沽 上車客獲父母資助入市【下一頁

    點擊圖片放大
    +8
    +7

同場加映 【青姐話】馬雲現形 大市顯靈？

青姐話
【青姐話】馬雲現形 大市顯靈？

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 黃卓賢

尚巒 利嘉閣 大坑 二手市場 私人屋苑

上一篇文章

山頂種植道一號最快第三季推　設20幢洋房　最大7500呎

下一篇文章

美CFTC起訴幣安未有註冊 涉非法經營衍生品交易業務
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

滙豐請香港市民食兩餸飯 推廣多元化投資 附派飯券日期+地點
滙豐請香港市民食兩餸飯 推廣多元化投資 附派飯券日期+地點
迪士尼正式開始裁員7000個 預料下一次裁在下月股東大會前
迪士尼正式開始裁員7000個 預料下一次裁在下月股東大會前
馬斯克及其他AI專家與行業高層公開呼籲 至少六個月暫停訓練比GPT-4更強大的系統
馬斯克及其他AI專家與行業高層公開呼籲 至少六個月暫停訓練比GPT-4更強大的系統
【出遊資訊】澳門「賞你遊」買一送一 優惠期延長至六月底
【出遊資訊】澳門「賞你遊」買一送一 優惠期延長至六月底
洪水橋上車盤減價52萬沽　300萬有找　創屋苑二手新低價
洪水橋上車盤減價52萬沽　300萬有找　創屋苑二手新低價
一文看清美團小米績後 大行最新評級和目標價
一文看清美團小米績後 大行最新評級和目標價
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款