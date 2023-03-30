年輕夫婦為子女鋪路搬入名校網　1400萬購大坑尚巒海景兩房戶

父母為求子女贏在起跑線，不惜斥逾千萬搬到名校網。利嘉閣地產梁啟豪表示，大坑尚巒高層B室，實用面積約549平方呎，兩房間隔，日前以1,400萬購入單位，實用呎價約25,501元。

梁啟豪透露，買家為一對年輕夫婦，一直鍾情銅鑼灣區較新的物業，但睇樓半年仍未找到心水單位，直至近日發現尚巒有高層全海景單位放盤，而且屬12名校網，認為是罕有放盤，加上為了子女，決定一擲千金入市。

據悉，原業主於2014年以約1,190萬元購入單位，現帳面獲利約210萬元離場，物業期內升值約17.6%。而尚巒現時放盤量約15個，入場費約630萬元起。

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