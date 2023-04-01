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【市場攻防戰】港企贏Netflix青睞　成VR體驗夥伴

14:00 2023/04/01

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憑着自家研發的移動定位（Location-based）技術，Sandbox VR去年底宣布與Netflix合作，將於今年底推出《魷魚遊戲》同名改編的VR體驗遊戲。（Sandbox VR）

全球放寬防疫措施，VR體驗館的熱潮再度升溫。據分析機構Greenlight Insights報告顯示，全球VR體驗館將於今年增至2.45萬間，競爭激烈。

VR港企Sandbox VR成功爭取與串流平台Netflix合作，其創辦人兼行政總裁趙子君表示，全靠自家研發技術，加上恰當的市場營銷策略，吸引Netflix注意。

憑着自家研發的移動定位（Location-based）技術，Sandbox VR去年底宣布與Netflix合作，將於今年底推出《魷魚遊戲》同名改編的VR體驗遊戲。趙子君認為，能夠成為Netflix的商業合作夥伴，最大原因是能了解及滿足對方的需求。

【淘汰設備】Meta擬停止支援VR設備初代Quest更新　部分功能無法使用

由於Netflix希望在《魷魚遊戲》劇集休季（Off Season）期間，繼續與粉絲互動，於是看中Sandbox VR所擁有的技術，能真實將劇集裏的遊戲關卡化為VR體驗，讓粉絲透過另一種方式繼續參與。

他解釋：「Netflix選擇合作夥伴的要求很嚴格，由於該劇出現的遊戲關卡，大多需要多位玩家一同參與，如何將當中場景化為逼真的遊戲，是重要的考慮因素。Netflix深入研究過我們的技術和遊戲後，認為正好與《魷魚遊戲》的IP匹配，相信能夠製作能讓粉絲開心的產品，結果就促成合作。」

自家團隊研發 中長期成本低

VR體驗館的投資比一般室內遊戲中心的投資更大，Sandbox VR有別於大部分VR體驗館採用其他遊戲開發商的軟件，其遊戲及技術都是由自家團隊研發。趙子君表示，雖然在初期研發上需要付出一定成本，但從中長期角度看，自研遊戲和技術的實際成本會更低。「如果找外部公司開發遊戲，他們都會收費高昂的顧問費（Consultant Fee），長遠並不划算；如果直接租用其他遊戲公司的軟件，則欠缺獨特性和亮點，不利品牌發展。」

自研技術和遊戲的另一好處，是讓內容團隊（Content Team）和技術團隊（Technical Team）更方便溝通，更快速修改遊戲的過程，提升營運效率。相反地，如研發遊戲是由外部公司負責，進度上必然會出現眾多溝通限制和障礙。

【壟斷爭議】Meta被美FTC控壟斷勝訴　繼續收購VR平台Within

再者，該公司也會定期收集客戶意見，改進遊戲內容、優化用家體驗，因此擁有自家的研發團隊，就可化被動為主動，更流暢和準確地根據這些意見作適時調整，這無論在客戶服務或營運處理上，都省卻不少時間。

除自研遊戲外，Sandbox VR也研發了多項創新技術，例如「動作捕捉技術」和「VR無綫技術」等，容許多名玩家在同一空間內，體驗恍如真實世界般互動的沉浸式感覺。

研創新技術 體驗沉浸式感覺

另一方面，趙子君強調品牌有一套獨家營銷策略，就是每位玩家在遊戲結束後，都會獲贈一條專屬影片，紀錄他們在現實和虛擬世界遊戲時的表現，例如如何持着遊戲槍與隊友合作、擊退喪屍等畫面。

這影片一來可當作留念禮物，二來也可借助玩家的影響力及人脈，讓他們通過社交平台或手機分享影片給朋友，達到「一傳十、十傳百」的低成本、高效益宣傳效果。當朋友看到影片後，也會激發他們的好奇心，吸引他們親臨試玩。

記者：陳卓賢

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