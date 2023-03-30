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【字節跳動】美國若禁止TikTok、用戶如何消磨「530億小時」？　大摩分析誰成最大贏家

股市 16:13 2023/03/30

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【字節跳動】美國若禁止TikTok、用戶如何消磨「530億小時」？　大摩分析誰成最大贏家

美國正在討論是否以國家安全為由，禁止美國國民使用TikTok應用程式。摩根士丹利認為，若美國禁制TikTok，美國TikTok用戶若要消磨原本用於TikTok的530億小時，便會轉至其他短視頻平台，預期Instagram母企Meta（美：META）的Reels、Google母企Alphabet（美：GOOG）的YouTube及Sanp（美：SNAP）將是三大受惠者。

美國用戶日均使用TikTok約90分鐘

大摩指，若美國禁止TikTok，受影響美國用戶約9500萬個，平均每日使用TikTok約90分鐘，意味合約在TikTok消磨時間高達530億小時，而從股份角度來看，Meta將會是最大的潛在受益者，而Alphabet的受惠程度相對較小。

「若Meta可獲得目前花在TikTok上的一半時間，將令Meta於2024年每股收益增加7%，即1美元。」

大摩估計，美國禁止TikTok，變相為其社交媒體競爭對手，啟動數以十億美元計的廣告支出。

【ET財智Talk】經濟循環中如何尋找機遇？ 利達黃耀宗分析債務危機下攻守兼備的投資策略

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編輯：陳韻妍

美股 Snap（美：SNAP） 社交平台 科技戰 Meta 廣告 抖音 Google 媒體 YouTube
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