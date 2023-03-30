【阿里巴巴9988】阿里雲創始人王堅：算力和電力一樣重要　未來量子計算應在更高的量級

▲ 阿里雲創始人王堅：算力和電力一樣重要 未來量子計算應在更高的量級

內媒報道，阿里雲創始人王堅出席2023年財富全球科技論壇時表示，算力和電腦的重要性與「電氣化」一樣同等重要。而算力和電力一樣，只有極少數技術能夠幫助人類去做創新，這就是算力的重要性。

王堅稱，算力出現後沒有取代電力，但是影響了電力。 量子計算也是如此，今天只是用雲計算的很小的部分來產生出所需要的算力，所以雲計算和傳統的英特網結合在一起，才有今天的應用。

他指，未來量子計算應該是在更高的一個量級，也會有大量更加創新的技術產生。此外，他指當今世界各種不同的技術正在發生融合。很多人認為顛覆式技術應該是一種技術取代另一種技術，但他認為能夠取代其他技術的技術並不足夠稱之為顛覆性，人們需要把技術進行疊加，更高量級的技術才能改變世界。

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編輯：袁諾曦