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【津貼資助】政府下月起調高職津入息和資產限額 4人戶全額入息上限升至23,200元

理財智慧 19:00 2023/03/30

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政府宣佈由4月1日起，調高在職家庭津貼計劃入息及資產限額，新限額適用於今年4月至明年3月的申領月份。政府表示，職津計劃目的是支援沒有領取綜援而工時較長但收入較低的在職家庭，津貼額按住戶入息及工時按月審批，鼓勵多勞多得，每名合資格兒童也可獲發兒童津貼。

【強積金】3月份強積金錄得些微正回報 每人平均賺235元【下一頁

【溫股知新】業績期做功課 唔買貴唔買錯

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調高後在職家庭津貼計劃入息及資產限額，一人戶方面，領取全額津貼的住戶每月入息上限增加至10600元，資產入息上限增加至27萬8千元。至於四人家庭領取全額津貼的住戶每月入息上限，加至23200元，資產入息上限增加至57萬3千元，而四人戶全額津貼每月入息上限由之前的22400元調高至23200元，住戶資產上限也上調至573000元。

【青姐話】馬雲現形 大市顯靈？

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【青姐話】馬雲現形 大市顯靈？

申領期為遞交申請前剛過去的六個月，合資格住戶須就每個申領期提出申請，調高後的入息及資產限額適用於下月起至明年3月的申領月份。

【ChatGPT熱潮】 嶺南股份稱騰訊即將推出chatGPT產品 騰訊升逾4%成藍籌之冠【下一頁

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撰文：鄭日棱

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