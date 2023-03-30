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【疫後定單】海外下單保守　廠商會：仍感樂觀

商業 16:05 2023/03/30

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香港中華廠商聯合會會長史立德在今（30日）在一活動上表示，自中港全面通關以來，定單尚未回來，「鑑於環球經濟仍相當疲弱，加上地緣政治因素，海外客戶下定單普遍比以往保守，部分買家甚至仍在消化去年的舊庫存，這情況相信最快要到下半年才會好轉。」

【零售轉型】口罩商轉型至民生店　料生意升2成

儘管如此，廠商會對香港前景仍感樂觀，史指出，近2、3個月內地各省市都「報復式」訪港招商，帶動市場氣氛，不少駐港外國領事和商貿代表亦主動接觸他們探討合作機會，廠商會正積極籌備今年內赴京訪問。

說到今年重點活動，廠商會將於4月7至10日復活節假期，於澳門舉辦4年來首次的「第5屆香港工展會．澳門」，同場並會與品牌發展局舉辦「香港．進．品牌大灣區」的澳門站活動，本地市場方面，7月將於會展舉辦「國際教育及職業展」、8月在亞博舉辦「工展會購物節」、10月於葵涌舉辦「香港美食嘉年華」，以及12月於維園舉辦「工展會」，4個本地展會將有助提升業界銷售水平。

史立德稱，本港現時嚴重缺乏工業人才和勞動力，成為推動本地工業再起飛的最大障礙，為此，廠商會將與本地大學合作，研究香港工業發展策略，以及如何利用大灣區的資源，填補香港的人才缺口。

【經濟復常】調查：99%中國行政總裁相信　3年內需重塑商業營運模式

責任編輯：歐陽佩

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