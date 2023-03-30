【AI大戰】Google否認自家AI機械人Bard　採用ChatGPT數據訓練

▲ 近日Google就被爆出，該企內部員工曾利用ChatGPT的資料，訓練自家AI聊天機械人「Bard」。惟Google發言人其後堅稱，相關傳聞完全不實。

人工智能（AI）競賽已正式展開，各大科技都積極尋找不同的資源，來研發新技術，搶佔市場位置。近日Google就被爆出，該企內部員工曾利用ChatGPT的資料，訓練自家AI聊天機械人「Bard」。惟Google發言人其後堅稱，相關傳聞完全不實。

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據外媒The Information報道指，Google母公司Alphabet為進一步提升自家Bard，正與跟AI實驗室DeepMind員工共同開發軟件，希望能與OpenAI一較高下。不過，Google AI研究工程師Jacob Devlin近日向Alphabet行政總裁Sundar Pichai等高層作出警告，表示Bard團隊過分依賴ShareGPT網站上的訊息，並利用ChatGPT的資料訓練機械學習模型，或違反OpenAI的服務條款，也會讓機器人的答案過於相似。

而Devlin也在作出警告後離職，並加入OpenAI。報道又指，Google已在Devlin提出警告後，立刻停止使用ShareGPT網站資料，或許也把相關的訓練結果全部移除。

對於相關指控，Google發言人Chris Pappas向The Verge作出回覆，並強調傳聞不實，「Bard並未使用ShareGPT或ChatGPT的資料，進行AI訓練。」

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責任編輯：曾曉汶

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