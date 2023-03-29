H&M公佈第一財季利潤為7.25億克朗 按年上升2.6億

世界第二大時裝零售商H&M（HM）周四（30日）報告了12月至2月期間的營業利潤，盡管在通貨膨脹飆升的情況下消費者縮減了開支，但需求疲軟。

第一財季的營業利潤為7.25億瑞典克朗（6973萬美元），而去年同期的利潤為4.58億，在Refinitiv對分析師的調查中，平均預測為虧損11億。

該公司表示，合併其Sellpy二手貨平台的收益使收益增加了約10億克朗，但警告說H&M的春季整體銷售因寒冷天氣而在許多市場被推遲。

雖然H&M顯示出控製成本的跡象，但它仍在努力與主要競爭對手Inditex（Zara和其他品牌的所有者）以及快速擴張的快速時尚在線零售商（如SHEIN和Temu）競爭。

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首席執行官Helena Helmersson在一份聲明中說：「影響採購成本的外部因素繼續改善，關於成本和效率計劃的工作正在全速進行，我們近年來所做的許多改變已經開始產生效果。」

分析師們當時說，3月14日單獨公佈的H&M第一季度收入比擔心的要差，因為銷售額的小幅增長沒有達到大多數人的預期。

H&M表示，與去年同期相比，3月份的淨銷售額預計將以當地貨幣計算增長4%。

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該公司又稱，在天氣轉暖的地方，春季系列受到了好評。

2023年至今，H&M的股價已經上漲了9.5%，還不到Inditex 19.7%漲幅的一半。這家瑞典集團的股票周三（29日）在斯德哥爾摩收於122.86克朗，僅相當於其2015年曆史最高點368.5克朗的三分之一。

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責任編輯：張瑋婷