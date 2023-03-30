【紐元定存】紐元短存息最高15厘 花旗料新西蘭下周加息0.25厘

▲ 花旗料下周三新西蘭加息四分一厘。

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新西蘭將於下周三（4月5日）議息，澳紐加3大商品貨幣中，加拿大已暫停加息，花旗的專家料紐央行於下月初放緩加息，由上次加半厘變至只上調0.25厘。花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，花旗分析員預料，新西蘭央行於下月份或會再加息多一次25點子，至5厘見頂。

新西蘭已於2月22日上調息率0.5厘，連續第10次加息，現時的目標利率為4.75厘，當時紐央行預計，未來將繼續收緊貨幣政策，以確保通脹在中期回落至目標範圍。

此外，港銀對紐元定期存款息的取態參差，最近兩間大小銀行減定存息，包括華僑永亨日前已撤3個月4厘年息，今天（3月30日）再削此存期年息0.05厘至3.15厘；同樣，花旗昨（29日）全面調低3個月或以上年息，半年期年息削0.16厘至2.84厘。反觀，南商於3月中調高7天年息1.5厘，新息率至10厘；大眾銀行加半年期年息0.1厘至3.3厘。

花旗紐元長期目標看0.67

綜觀商品貨幣，下周二（4月4日）澳洲亦議息，廖嘉豪補充，花旗分析員預料，澳央行於下月初或會再加息多一次25點子至3.85厘見頂。而澳紐加幣中，最看好澳元，由於澳洲或可避過出現經濟衰退，疊加中國經濟復甦，可能有助澳洲出口，可望利好澳元。

談及商品貨幣走勢，廖嘉豪預期，3個月內澳元見0.68，未來半年至1年上試0.69，兩年長期目標挑戰0.76；紐元同期依次報0.62、0.63及0.67；加元3個月內料為1.35，半年至1年重上1.32，長線目標價1.25。

而非美貨幣的後向主要取决於美元，廖嘉豪料，美滙指數於3個月預測為101.53，6至12個月料為96.89，兩年長期目標為93.48。

專家建議對紐元有需要者，暫先開立7天短存，以便觀望紐央行的前瞻指引，會否追隨澳洲及加拿大煞停加息。

高息榜：

1個月：花旗7厘

3個月：華僑永亨3.15厘

半年：大眾銀行3.3厘

1年：工銀亞洲3.6厘

7天短存高息選擇：

建行亞洲15厘

恒生 （00011） 13.9厘

滙豐（HSBC）及渣打香港 （02888） 13厘

中銀香港 （02388） 12厘

富邦11.88厘

南商及集友10厘

另方面，紐元今天報0.62，短期操作方面，華僑永亨經濟師姜靜估計，未來兩周美元兌紐元報0.608到0.639；兌港元的支持位在4.77，阻力區在5.01。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪