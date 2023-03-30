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【銀行危機】黑石蘇利民：iPhone＋社交平台促成銀行短時間崩塌

股市 15:58 2023/03/30

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另類投資巨頭黑石（Blackstone）聯合創辦人蘇利民（Steve Schwarzman）最新接受外電訪問時稱，最新一輪銀行信心危機是「由使用iPhone和智能裝置人士促成」，指出他們在社交平台聽到銀行有可能出事後，再使用應用程式（app）快速轉移資金，令銀行在極短時間內崩塌。

在蘇利民之前，花旗銀行行政總裁Jane Fraser也曾指出，此輪銀行風波中手機銀行角色匪淺，形容存戶可點撃數下就可以移動數以百萬計資金。

蘇利民：大多數銀行能承受現行動盪　未陷金融危機

不過，蘇利民在訪問中表示，大多數美國銀行能承受目前的行業動蕩，認為目前銀行體系並沒有陷入類似傳統金融危機的處境，「而只是利率上升的暫時問題，以及由技術引起的存款問題」。

他續指，目前市場風險實際上只限於銀行系統之內，未波及其他類型的金融機構，因大部分非銀行金融機構毋須即時向客戶返還資金的規定。

事實上，黑石旗艦私募房地產投資基金近期也陷走資壓力，導致基金實施贖回資金限制。蘇利民稱，黑石的地產投資情況良好，目前已大幅減少投資辦公室，但其他類型物業如倉儲表現良好。他續指，黑石至去年底有1870億美元子彈，目前是時候部署這些資金。

【ET財智Talk】經濟循環中如何尋找機遇？ 利達黃耀宗分析債務危機下攻守兼備的投資策略

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