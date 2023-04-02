【畢業生求職】疫情阻礙社交　溝通技巧成求職關鍵

本港人才荒持續，在各企業爭先搶人才的同時，國際四大會計師事務所之一畢馬威中國、中華電力、俊和建築的代表均認為，各界都十分願意為人才提供機會，特別是應屆畢業生，惟人才仍需努力裝備自己，才能獲得青睞。

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三位代表建議，畢業生除要具備行業基本知識，也要多在（1）實習、（2）人際關係，和（3）思考對行業的熱切程度，三大方面下功夫。

俊和建築主席李家粦直言，或許是疫情令社交活動受限，網課等安排讓不少年輕人不熱衷且不擅於面對面社交。由於該企主要招聘工程師和測量師，且業務與不少中外企業合作，故強調應屆畢業生除要有優秀的學業成續，確保具備行業及工作所需的專業知識外，擅於表達和有良好的溝通技巧亦不能忽略。惟目前就他所見，普遍應屆畢業生的中、英語言的表達能力，仍有待改善。

宜提升語文能力 拓多元人脈

他建議在學的大學生和應屆畢業生，多透過不同的學術或職場活動，建立多元人際關係。

你出來做事，人脈是非常重要。不要只停留在同學之間，或者你的專業（範疇）中，其他專業都應該多點接觸。總之認識多些人都是一件好事。

中華電力人力資源總監周珮瑩則指，業界及院校雖合作甚多，但大學與職場生活始終不同，大學生應把握每個假期的實習機會，從中認識行業的實際工作環境，為畢業後求職作準備。

畢馬威中國人力資源總監李廷鈞補充，應屆畢業生投身社會，工作時間可能甚至比與家人相處時間更長。及早透過實習認識職場，和建立良好的人際關係，方能「開開心心工作，才會做得長遠」。

思考工作熱誠 勿浪費「第一次打工」經驗

作為畢馬威中國校園招聘團隊負責人的李廷鈞強調，畢業生的第一份工很重要，其招聘團隊雖可助人才尋找公司內合適的職位，

但最怕他們加入公司後才發現，（公司）文化未必是他們喜歡的，那麼便浪費了這個資源，又霸了他們人生第一份工（的經驗）。

他建議畢業生要好好思考對哪一行業有熱誠，至少要知道自己「對與甚麼人共事會充滿熱誠」。

此外，疫情令企業急速數碼化，面對大量科技早已滲透日常生活，李廷鈞認為，年輕一代要接觸和使用職場所需的科技工具並不困難

我當初入行時，覺得會用Excel已好厲害，但現在每個人都是在用Power BI。每個新年代都必然有新（工具），作為僱主，我們應確保他們有機會發揮。

新科技改變工種 僱主需懂分配人手

在AI等大量新興科技，以協助人們處理日常工作，提升工作效率的情況下，部分工作可由科技代勞的同時，科技亦改變了工種。員工除了要有相應的技能應對外，僱主更需要思考如何同時善用科技及人力。

到底有甚麼是人可以做到，但AI做不到，這應該是每個大學生和僱主都需要思考的事。

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記者：殷凱怡

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