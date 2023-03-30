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美國勞動力比疫情前只少了0.3％ 62.5%成年人正尋找工作

環球政經 11:33 2023/03/30

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根據美國最新的研究，美國的勞動力參與率只比沒有大流行病的情況下少了大約0.3個百分點，相當於大約70萬名 「失踪 」的工人，而這些趨勢在COVID-19大流行病之前就已經存在了。

 University of Maryland經濟學教授、 U.S. Bureau of Labor Statistics 美國勞工統計局前專員Katharine Abraham亞伯拉罕和馬里蘭大學博士生Lea Rendell倫德爾在周三（29日）晚些時候與布魯金斯學會智庫會議同時發布的一份研究報告中寫道：「即使沒有大流行病，過去三年中勞動力參與率的大部分下降也是可以預見的。」

他們將剩餘的差距主要歸因於對COVID的恐懼或 「長新冠」疾病的揮之不去的影響，盡管他們說他們的數字遠遠低於其他一些研究發現的數字，但鑑於很難確定人們離開勞動力的確切動機，因此 「非常具有猜測的性質」。

這些數字表明，與COVID有關的對勞動力的影響有所減弱，這對希望勞動力參與率能夠回升到大流行前水平的美國政策制定者來說是一個重要的結論。

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根據政府數據，截至2月，約有62.5%的美國成年人在工作或尋找工作，比2020年2月時的水平低0.8個百分點。

在2000年4月達到67.3%的峰值後，近四分之一世紀以來一直處於穩步下降的狀態。在大流行病開始時急劇下降超過3個百分點後，聯儲局決策者希望參與率既能恢復到2020年初的水平，又能重新獲得一些開始推動其上升的動力。

相反，它似乎已經停滯在略高於62%的水平。

【延伸閱讀】第2季部署：中金續看好高息國企股 另推薦其中20股，請按【見下頁

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即使沒有大流行病的影響，可能會有大約120萬工人被解僱，開放的工作崗位數量為1080萬，仍然遠遠超過國家的潛在工人供應。

而且，從2020年1月到2022年底，每人每週的平均工作時間減少了約36分鐘，亞伯拉罕說這一下降相當於損失了約240萬人。

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責任編輯：張瑋婷

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