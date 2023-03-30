【中國人壽2628】國壽：境外資產投資佔比少於1.5%　對SVB等沒有直接風險敞口、今年較關注港股

▲ 國壽：今年較關注港股 境外資產投資佔比不超過1.5%、對SVB等沒有直接風險敞口

中國人壽 （02628） 表示，2022年是艱難的一年，資產端及負債端一起承壓在歷史上罕見。但隨社會生態活動快速回到正常狀態，行業的復甦正在加快，今年國壽將重點控制風險敝口，更注重中長期的配置，例如加倉高息股股票，降低波動性。

國壽副總裁劉暉表示，集團的境外資產投資比例不超過1.5%，但一直有研究全球市場，今年較為關注港股市場，因估值合理並偏低估，而企業基本面向好，隨市場信心回復，料港股吸引力上升，將持續通過港股通等渠道增強港股配置，特別是高息股。

提到美股市場，她又指，雖然美股或在高通脹及衰退風險增加下承受多重壓力，表現將繼續波動，但從歷史走勢來看，聯儲局在暫停加息後的6個月，美股和美債都會有較好表現，公司將密切觀察市場走勢，再作資產配置。

問及歐美銀行銀行事件對集團有沒有影響，劉暉指，包括矽谷銀行等地區性銀行、瑞信銀行等出現風險事件後，各國政府採取措施穩定信心，國壽亦第一時間認真梳理排查，對該等銀行沒有直接風險敞口，但公司仍保持安全審慎，將密切關注全球市場環境。

對於行業前景，國壽董事長白濤指，行業的復甦正在加快，社會生態活動快速回到正常狀態，消除了行業發展的最大不確定性，故今年首兩個月的保費收入增長較快。保險行業正在加快轉型，以客戶為中心建設，體現為「保險+健康管理」、「保險+養老服務」的管理延伸速度和幅度很快。此外，銷售隊伍職業化、專業化轉型加快。

回顧去年表現，白濤稱，2022年是艱難的一年，負債端及資產端均承壓，這情況在歷史上罕見。行業上保費增速處在歷史低位；新單價值率最近3年處於下降趨勢；投資收益也處在歷史較低水平，但集團是3.76厘，高於行業平均約20個基點。

遠洋集團 （03377） 是國壽的聯營企業，管理層指，對遠洋的投資計提減值後，其帳面價值佔總資產比例低於0.05%，不會對公司產生持續影響，作為大股東， 高度關注經營情況，將進一步推動遠洋加強戰略制訂、營運管理和風險管控，協助穩健經營。

【ET財智Talk】經濟循環中如何尋找機遇？ 利達黃耀宗分析債務危機下攻守兼備的投資策略

相關文章：

【中國人壽2628】國壽跌2% 去年少賺37% 末期息每股49分人民幣、按年減少25%

【金融反貪】國壽前董事長王濱遭提公訴 被控受賄、隱瞞不報境外存款

【業績｜內險股】中國太平按年少賺63% 末期息26仙

編輯：袁諾曦