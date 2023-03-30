新能源汽車發展前景明朗 長遠助力金川國際抵銷短期價格波動風險

▲ Musonoi銅鈷礦的鈷資源量為36.3萬噸，品位高達0.9%，是全球品位最高的鈷礦之一。

歐美等發達國家近年積極推廣清潔能源政策，帶動全球的新能源汽車產業急速發展。中國身為世界第二大經濟體，近年也推出扶持新能源汽車的產業政策，除了不惜工本邀請全球最大電動車生產商特斯拉（Tesla）在上海設廠，也極力培養本土的電動車生產商，使中國對於包括鋰電池在內的電動車零部件原材料需求大增。事實上，早在中國電動車產業興起前，中國對於鈷、銅和鎳等礦資源投資已是全球數一數二，為高端電子產品。獲甘肅省人民政府國有資產監督管理委員會（簡稱「甘肅省國資委」）全力支持的金川國際（02362），坐擁多個非洲優質銅鈷礦山，更是全球十大鈷礦產企業之一。過去三年新冠肺炎疫情爆發，及後出現美國加息政策及地緣政治不穩，引致過去三年包括金屬在內的大宗商品價格波動，即使如此，隨着中國恢復通關，供應鏈問題陸續得到解決，金川國際相信新能源汽車產業長足增長可持續帶動銅鈷礦需求，對沖短期內銅鈷礦原材料的價格波動風險。

金川國際是金川集團的控股子公司，是母公司於中國境外的集資平台。甘肅省國資委是金川集團的大股東，意味身為金川集團子公司的金川國際，也是甘肅省政府間接持有的國有企業，實力雄厚。金川國際是全球十大鈷礦企業之一，亦是現時在香港交易所上市的鈷礦企業其中一間。

根據鈷交易商Darton Commodities在2023年3月的資料，中國於2022年提煉了140,000噸鈷，較五年前增加了超過一倍，而由於其他國家提煉的鈷重量一直在40,000噸徘徊，使中國掌握了全球77%的鈷提煉份額。Darton Commodities估算，2023年的鈷提煉量將繼續由中國帶動，意味中國在這方面的控制權也持續上升。

金川國際現時於剛果民主共和國（下稱「剛果（金）」）與當地兩間國有企業Gécamines和Sodimico合作，以合資方式營運Ruashi銅鈷礦項目及Kinsenda銅礦項目，建設Musonoi銅鈷礦項目，以及勘探Lubembe銅礦項目。此外，金川國際亦於剛果（金）的鄰國贊比亞與當地國有企業ZCCM合作，以出租方式經營Chibuluma南銅礦。三間當地的國有企業分別持有15%至25%之間的股份，金川國際占股75%至85%之間。

▲ Ruashi項目員工以義工身份協助清理城市垃圾，為社區出一分力。

金川國際較早時公布2022年全年業績，錄得收益881.6百萬美元，同比增長6%；採礦業務分部收益同比增長5%至648.8百萬美元，其中鈷銷售收益大幅攀升51%至160.9百萬美元；礦產品及金屬產品貿易分部錄得收益232.8百萬美元，同比上升10%；年內共生產59,440噸銅及3,961噸鈷，其中鈷產量同比增長17%；年內共售出64,739噸銅及4,496噸鈷，其中銅銷量同比增長14%，鈷銷量同比大幅攀升72%。

長期需求及供應鏈恢復 或對沖美元升值因素

根據倫敦金屬交易所（LME）的資料，銅價走勢大致跟隨環球股市，於2020年3月跌至低位後，隨着各國央行推出量化寬鬆措施而一直攀升，2022年2月俄烏戰爭爆發後更升至每噸10,730美元，期後價格回落，現時維持於每噸8,000美元區間上落。鈷價由2020年7月的每磅13.75美元低位逐步上升，俄烏戰爭後一度升至超過每磅39美元，但2022年下半年開始急速下跌，現時為每磅16.25美元左右。

公司管理層表示，相比銅價在2022年的升跌，鈷價同年的變化更令人意外。鈷價在2022年5月升至靠近每磅40美元，但之後一直急跌至現時每磅16美元。鈷價格下滑與2022年美元升值有密切關係，加上國內取消新能源汽車補貼，使鈷短期需求沒有達到市場原預期目標，導致銅鈷等金屬價格下跌。其表示「美元升值無疑影響整體礦業，尤其是美國聯儲局表明如有需要將繼續加息，但相信金屬價格在2023年將有一定程度增長，除了是因為俄烏戰爭，歐洲議會早前表決通過在2035年歐盟境內禁止出售化石燃料汽車一事，也是銅鈷價格上升的動力。」

踏入2023年，中國政府陸續解決各項人員與物流的限制措施，對外恢復全面通關。公司管理層稱，新冠肺炎疫情過去三年對中國以至全球經濟帶來負面影響，但隨着通關，各種負面影響均會消失，貿易量在2023年必然增加，甚至有望恢復原有的水平。

取消補貼無損中國新能源汽車市場發展

▲ Musonoi項目共有2條路，一條可直接駕車來往地面至礦山深處的斜坡道（圖），另一條是專門用作運送人員和礦材的豎井。

隨着中國新能源汽車市場日漸成熟，中國政府於2023年起正式取消各項新能源汽車補貼政策。管理層坦言，過去的補貼措施促進了新能源汽車產業發展，終結補貼無疑將導致整個行業有所調整，短期內帶來需求不明朗因素，但他認為電動車的燃料成本仍然遠低於汽油車，長遠來說電動車的需求只會不斷增加。

他解釋：「早前我在中國內地出差，期間走訪了一些大小城市，看到電動車的應用範圍越來越廣泛，不再只集中於大城市的私家車。據我所知，電動車續航力最少可達400公里，絕對可以應付城市市區一日內的交通需求，而燃料成本是每百公里12元人民幣，相比汽油車燃料成本是每百公里50至60元人民幣，成本遠低得多。雖然日後再沒有新能源汽車的補貼措施，但由於油價仍處於高位，電動車能使燃料成本大幅降低，新能源汽車將會出現長期向好的發展趨勢，因應生產新能源汽車而所需的金屬需求也只會增加。」

根據中國乘用車市場資訊聯席會在2023年1月的資料，2022年的中國整體汽車市場因嚴格的防疫限制措施，經歷了艱難的一年。2022年中國乘用車銷售量按年增長1.9%至2,050萬輛，遠低於2021年的4%增幅，當中傳統化石燃料汽車銷量按年下跌了13%，而整體市場增幅完全由新能源汽車銷量帶動。包括電動和插電式混合動力在內，中國新能源市場2022年銷量為567萬輛，當中有400多萬輛是純電動，這個數字是美國市場同期銷量的5倍，意味中國的全球最大電動車市場地位更加鞏固。

一帶一路政策有利金川國際於剛果（金）平穩發展

▲ Musonoi項目處於混凝土灌槳階段的濃密機。

由於全球對銅和鈷的需求不斷上升，佔全球約七成產量的剛果（金），近年也提高有關銅和鈷開採的稅率。自2018年3月起，剛果（金）宣布向礦業公司徵收的銅和鈷稅率由2%增至3.5%，同年6月實施，而獲該國列入「戰略性物質」的鈷，其稅率在同年12月再增至10%。另外，該國也向礦業公司增設了俗稱「超級盈利稅」的新稅率，意指當有關礦產的價格升幅多於個別礦業公司當初預測的價格的25%後，因而增加了額外收入，剛果（金）政府便會向有關公司所增加的收入徵收額外稅款。

管理層表示，金川國際早已知悉有關稅項並已經妥善應對。他又強調，公司的礦場主要集中在第二大城市盧邦巴希（Lubumbashi）附近，治安和社會氣氛比較穩定，加上公司與剛果（金）政府一直緊密聯繫，所以公司整體的開採及冶煉工序沒有受到影響。

▲ Musonoi項目的電力變壓站。

中國自2013年起倡議「一帶一路」，致力在全球建立跨國跨州經濟帶，涵蓋發達和發展中經濟體。剛果（金）於2021年「一帶一路」諒解備忘錄，象徵中國與剛果（金）的經濟合作關係再提升。管理層形容，這份「一帶一路」諒解備忘錄進一步改善了中國礦業公司進出剛果（金）邊境關卡的方便程度，加上在新冠肺炎肆虐全球期間，中國也全力協助包括剛果（金）在內的國家抗疫，因此兩國關係大致良好，公司順利受惠。

Musonoi銅鈷礦項目最快年底完成建設 成未來業務增長重點

金川國際現時主要靠運營中的Ruashi銅鈷礦項目和Kinsenda銅礦項目供應銅和鈷，惟兩者均已經發展了一段時間，產量難以再有明顯增長。管理層指出，公司未來的重點將放於現時建設中的Musonoi項目，屆時一旦投產，將有望大幅提升銅鈷產量。

▲ 位於剛果（金）的Ruashi項目（圖）和Kinsenda項目，是現時金川國 際的主要銅鈷礦產來源。

Musonoi項目是下一步發展的重點。Ruashi礦和Kinsenda礦產量近年已趨穩定，以鈷為例，Ruashi礦每年生產4,000噸左右的鈷，當Musonoi投產後，全年的鈷產量可增至12,000至13,000噸。銅產量亦會因為Musonoi投產而有所增加，有利金川國際長遠發展。

管理層透露，Musonoi項目屬於地下礦，主要運輸井及礦道已大致掘通，現正安裝各種必要設備。

「Musonoi項目有兩條路，一條是可以由地面直接駕車往礦山深處的斜坡道，現時開闢了的總長度約5,000米，另外一條用作運送人員和礦材的豎井，現在開闢了的總深度650米左右，接近完全掘通，工作人員現時忙於安裝各種設備，例如電梯、通風系統、供水系統和供電系統。」他說：「Musonoi選廠部分已全面動工，另外Musonoi項目亦有額外加工建設的部份，以處理選廠所生產之銅鈷精礦，進一步生產陰極銅及氫氧化鈷。」

▲ 公司拿每年銷售收入的0.3%撥作社區發展基金，包括興建學校、醫院和其他民生設施。圖為Ruashi項目與當地一間學校合辦的植樹日活動。

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